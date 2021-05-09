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Google'dan Anneler Günü Doodle'ı

09.05.2021 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, Anneler Günü'ne özel Doodle hazırladı. Özel günlerde logosunu değiştiren Google bu yıl da Anneler Günü temalı Doodle hazırlamayı ihmal etmedi. İşte, Google'dan Anneler Günü Doodle'ı...

Google'dan Anneler Günü Doodle'ı

Google her önemli günde olduğu gibi Anneler Günü'nde de Doodle hazırlamayı ihmal etmedi. Arama motoru Google her özel günde kullanıcılara özel temalı Doodle hazırlıyor. Anneler Günü'nde de videolu Doodle hazırlayan Google'ın bu yılki temasında kalpler yer alıyor. İşte, Anneler Günü'ne özel Doodle...

GOOGLE'DAN ANNELER GÜNÜ DOODLE'I

Her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü'nü Google da unutmadı. Dünyada en yaygın olarak kullanılan arama motoru Google, Anneler Günü'ne özel videolu Doodle hazırladı.

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ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

Mayıs ayından kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.

Uzunca senelerdir kutlanan anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki birçok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlamıştır. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.
İlk olarak ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 senesinde başlattığı bu özel anma günü, 1914 senesinde Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişlemiştir.

Kutlama ilk defa, 1908 senesinde bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş ve resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda ise 1914 senesinin ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmişti. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, bu defa davalar açtı ancak hiçbirisini kazanamadı.


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