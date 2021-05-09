Google'dan Anneler Günü Doodle'ı

Google her önemli günde olduğu gibi Anneler Günü'nde de Doodle hazırlamayı ihmal etmedi. Arama motoru Google her özel günde kullanıcılara özel temalı Doodle hazırlıyor. Anneler Günü'nde de videolu Doodle hazırlayan Google'ın bu yılki temasında kalpler yer alıyor. İşte, Anneler Günü'ne özel Doodle...

GOOGLE'DAN ANNELER GÜNÜ DOODLE'I

Her Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan Anneler Günü'nü Google da unutmadı. Dünyada en yaygın olarak kullanılan arama motoru Google, Anneler Günü'ne özel videolu Doodle hazırladı.

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI? ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü farklı tarihlerde kutlanırken ülkemizde ise Mayıs ayının ikinci haftasının Pazar günü kutlanmaktadır. Bu açıdan, bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar tarihinde kutlanacak.

Mayıs ayından kutlaması gerçekleştirilen bu özel gün, anneleri onurlandıran özel bir gün olarak bilinmektedir ve değişik günlerde, değişik ülkelerde kutlanmaktadır. Bu günde annelere çeşitli hediyeler alınır. Bu özel günü farklı ülkelerdeki insanlar senenin farklı günlerinde kutlamaktadırlar.