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Google'dan büyük şok! Ücretsiz G Suite legacy hizmetinin fişini çekiyor: Artık para ödeyeceksiniz

20.01.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, okul ve işletmelerin ücretsiz olarak kullandığı G Suite Legacy hizmetine son verme kararı aldı. 2012 yılında yeni ücretsiz üyelik almayı durduran Google, eski üyeliklere de dokunarak, kullanıcılarına ücretli bir seçeneğe geçiş yapmaları için 1 Mayıs'a kadar süre verdi. İşte Google'ın G Suite Legacy kararının detayları...

Google'dan büyük şok! Ücretsiz G Suite legacy hizmetinin fişini çekiyor: Artık para ödeyeceksiniz

Arama motoru devi Google, kullanıcılarının yararlanması adına birçok hizmet sunuyor. Google Apps olarak başlayan, daha sonra adı G Suite olan, şimdilerde de Google Workspace olarak bilinen hizmet de bunlardan biri. Dünya devi, şimdilerde ise G Suite Legacy hizmetinin fişini çekme kararıyla gündemde.

GOOGLE, G SUITE LEGACY'NİN SONUNU GETİRDİ

Google, 1 Temmuz 2022'den sonra G Suite'in legacy adındaki eski ücretsiz sürümünün kullanımını sona erdirecek. Şirket, bu kullanıcılara 1 Mayıs'a kadar dört katmandan oluşan ücretli bir seçeneğe geçmelerini söyledi.

Yani G Suite'in eski ücretsiz sürümü G Suite Legacy hizmetini kullanıyorsanız, Google Workspace'i kullanmaya devam edebilmek için ücretli bir aboneliğe geçiş yapmanız gerekecek.

Google

OTOMATİK SEÇECEK

Google, Mayıs ayı başına kadar bir abonelik planı seçmeyen kullanıcılar için otomatik olarak bir abonelik planı seçecek. Şirket kararı verirken ise mevcut kullanımlarına bakacak.

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60 GÜN ASKIYA ALINACAK

Google, ödeme bilgilerinin girilmesi için 1 Temmuz'a kadar süre tanıyacak. Şirket, bu tarihe kadar herhangi bir abonelik ücreti almaya başlamayacak. Ancak bir ödeme yöntemi girilmezse, herhangi bir kişi veya kuruluşun hesabı 60 gün askıya alınacak ve kullanıcılar Workspace'in Gmail, Takvim ve Meet gibi temel hizmetlerine erişemeyecek.

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