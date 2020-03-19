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Google'dan doodle sürprizi! İlkbahar mevsimi ne zaman başlar?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 02:43 | Son Güncelleme

İlkbahar, kış mevsiminin ardından doğanın yeniden uyandığı mevsim olarak bilinir. Google'da ilkbahar için bir Doodle hazırlayarak kullanıcılarına sürpriz yaptı.

Google'dan doodle sürprizi! İlkbahar mevsimi ne zaman başlar?

Dünyaca ünlü arama motoru devi Google, ilkbahar mevsimi için ana sayfasını canlı renklere çevirdi. Havaların ısındığı kış günlerinin geride kaldığı ilkbaharı anımsatan ilkbahar doodle tasarımı, kullanıcıların ilgisini çekti. Peki, ilkbahar mevsimi ne zaman başlar? İlkbahar'ın önemi nedir? İlkbahar gündönümü neden doodle oldu? İşte İlkbahar mevsimiyle ilgili ayrıntılar.

İLKBAHAR YA DA İLKYAZ

İlkbahar veya ilkyaz, doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İlkbaharda ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı artmaya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

Bilhassa bu mevsimde meydana gelen hava değişikliklerinde, halk arasında Kırk İkindi adı verilen sağanak yağışlar başlar. Bu yağışlarla şiddetli gök gürültüsü, yıldırım düşmesi, dolu tehlikesi ve sel felaketleri de görülür.

İnsanlar üzerinde de sağlık açısından olumsuz etkileri olabilir. Yorgunluk, halsizlik ilkbaharın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerindendir. Bu duruma tıp dilinde kısaca bahar yorgunluğu denir.

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