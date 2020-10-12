Google'dan Oğuz Atay'ın 86. doğum gününe özel doodle

Önemli günler ve durumlardan ana sayfasını değiştiren dünyaca ünlü arama motoru devinin Oğuz Atay'ı doodle yapmasıyla yazarın hayatı merak konusu oldu.

Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlan Atay'ın sağlığında hiçbir kitabı ikinci baskı bile yapamazken, ölümünden sonra kitapları büyük ilgi gördü ve defalarca basıldı. 2007 yılından beri Kastamonu Valiliği kendisi adına Oğuz Atay Edebiyat ödülleri veriyor.

OĞUZ ATAY'IN HAYATI

Oğuz Atay 12 Ekim 1934'te doğdu ve 1977'de hayatını kaybetti. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Ağır ceza yargıcı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) VI. ve VII. dönem Sinop, VIII. dönem Kastamonu vekili Cemil Atay'ın oğludur.

İlk ve ortaokulu Ankara'da okuyan Atay, 1951'de bugünkü adı Ankara Koleji olan Ankara Maarif Koleji'ni, 1957'de İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Askerliğini 1957-59 yılları arasında yaptıktan sonra tamir ve kontrol elemanı olarak Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalıştı. Görevinden istifa ettikten sonra İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (şimdiki Yıldız Teknik Üniversitesi) İnşaat Bölümü'nde öğretim üyesi oldu. 1975'te doçent olan Atay, Topografya adlı bir de mesleki kitap yazdı. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlandı. Oğuz Atay, Tutunamayanlar'ın 1971-72'de yayımlanmasından sonra, önemli bir tartışmanın odak noktası oldu. Bu romanıyla 1970 TRT Roman Ödülü'nü kazandı.