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Google'dan okulun ilk günü için Doodle!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

Teknoloji firması Google, bugün başlayacak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ilk günü için özel bir Doodle hazırladı ve bunu anasayfasına yerleştirdi.

Google'dan okulun ilk günü için Doodle!

Zaman zaman özel gün ve tarihlerde anasayfasındaki logosunu (kendi verdiği isimle Doodle) değiştiren Google, okulların açılışı için de yeni bir logo hazırladı. Tüm Türkiye'de bugün başlayacak olan 2018-2019 Eğitim -Öğretim yılını kutlayan Google, hazırladığı tasarımda kitap, defter, kalem gibi okul araç gereçlerinden bir çalışma hazırlamış,

Yapılan tasarıma tıklandığında ise 'Okulun İlk Günü' aramasına gidiliyor. Daha önce de benzer çalışmalar yapan Google, her ülke için ayrı çalışmalar hazırlıyor. Genelde bir ünlünün doğum günü ya da bir ülke için önemli günlerde yapılan bu Doodle'lar, o gün boyunca arama motorunun o ülkeye ait anasayfasında görüntüleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak ve 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci dönem ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

Doodle nedir?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor.

Kaynak: Teknolojioku

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