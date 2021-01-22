Google haber kuruluşlarıyla gelir paylaşımını öngören yasal düzenleme nedeniyle Avustralya'da hizmet vermeyi kesebileceğini açıkladı

Google, gelirlerinden haber kuruluşlarına da pay verilmesini öngören yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde Avustralya'ya hizmet vermeyi durduracağını açıkladı.

Google ve Facebook'un temsilcileri, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu'nca hazırlanan düzenlemeyle ilgili olarak bugün senatörlere itirazlarını aktardı. Şirket temsilcileri, düzenlemenin kendileri için "külfetli" olduğunu söyledi.

Google Avustralya'nın Genel Müdürü Mel Silva, oturumda, bu tarz bir yasal düzenlemenin "uygulanamaz" olduğunu savundu.

Haberlerle ilgili arama sonuçlarındaki linkler ve özetler için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını belirten Silva şöyle konuştu:

"Avustralyalılara sunduğumuz ücretsiz hizmet ve iş modelimiz, internet siteleriyle özgürce bağlantı kurma kabiliyetine dayanmaktadır. Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google Arama Motoru'nun Avustralya'da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz."

Aynı oturumda konuşan Facebook'un Asya-Pasifik bölgesi kamu politikalarından sorumlu başkan yardımcısı Simon Milner da Avustralya'da haber içeriğini engellemek zorunda kalabileceklerini ancak yasada uzlaşmaya varılmasını istediklerini ifade etti.