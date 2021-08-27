Google Haritalara yeni bir özellik geliyor

Google’dan gelen habere göre, yakın zamanda paylaşılması beklenen güncelleme sonrasında, bundan böyle Google Maps’i yani Google Haritalar’ı kullananlar, seçtikleri güzergah üzerindeki geçiş ve yol ücretlerini görebilecekler. Bu sayede, o güzergahı kullanmanın kendilerine ne kadara mal olacağını da anlamış olacaklar.

Bildiğiniz üzere Google Haritalar’da kullanıcılar, önce uygulamanın kendi mevcut konumunu görmesine izin veriyor, daha sonra ise gitmek istedikleri konumu seçiyorlar. Bu sayede Google Haritalar, kullanıcılara iki mesafe arasındaki zaman yönünden en kısa yolu sunuyor. Hal böyle olunca da insanlar, çoğu zaman istenilmeyen ücretli yollardan geçmek ya da kullanılmak istenilmeyen köprüleri kullanmak mecburiyetinde kalabiliyor.

İşte Google’ın bu yeni güncellemesi tam olarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Dünya genelinde böyle bir güncelleme nasıl bir tepki alır bilemeyiz, ancak ülkemiz için geç bile kalınmış bir özellik olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Son olarak her ne kadar Google yeni güncellemesi hakkında böylesine kapsamlı açıklamalar da bulunmuş olsa da, şimdilik söz konusu güncellemenin ne zaman servis edileceği hakkında bir açıklamada bulunmadı.

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