Google'ın gizli modu aslında pek de gizli değilmiş!

Google'ın arama sonuçlarını, 'Gizli Mod'da da kaydettiği, kullanıcıya göre kişiselleştirdiği ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırma, Google'ın internet tarayıcısı Chrome için sunduğu bir özellik olan 'Gizli Mod'un, kullanıcıların Google'da daha önceden yaptığı aramaları takip ederek, ona göre sonuçları değiştirdiğini gösterdi. Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'nun yaptığı araştırmada aynı arama terimlerini aynı anda giren bireylerin sonuçları karşılaştırıldı.

Google'ın arama motorunda yapılan aramaların farklı kullanıcılara farklı sonuçlar getirmesi modeline dayanan 'Filtre Balonu' özelliğinin Google'ın gizli modunda da geçerli olduğu gözlendi. Araştırmaya katılanlar Google'ın Gizli Mod'unu kullanıp, aynı anda aynı terimleri aradı.

'ANONİMLİK SAĞLAMIYOR'

Ancak Google'ın arama sonuçları algoritması yine her bir kullanıcı için farklı sonuçlar getirdi. Bu sonuçların, haber ve video içerikleri için de kişiden kişiye farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Diğer bir deyişle Google'ın "Filtre Balonu" algoritması, kullanıcı hesabından çıkış yapsa da Gizli Modu aktif olarak kullansa da yine de arka planda çalışıyor.