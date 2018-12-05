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Google'ın gizli modu aslında pek de gizli değilmiş!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.12.2018 13:38 | Son Güncelleme

Google'ın Chrome için sunduğu Gizli Mod özelliğinin, kullanıcı verileri kaydedip, arama sonuçlarını kişiselleştirdiği ortaya çıktı. Gizli Mod'daki sonuçlar yalnızca arama terimleri için değil, haberler ve video içerikleri için bile filtreden geçiyor.

Google'ın gizli modu aslında pek de gizli değilmiş!

Google'ın arama sonuçlarını, 'Gizli Mod'da da kaydettiği, kullanıcıya göre kişiselleştirdiği ortaya çıktı.

Yapılan bir araştırma, Google'ın internet tarayıcısı Chrome için sunduğu bir özellik olan 'Gizli Mod'un, kullanıcıların Google'da daha önceden yaptığı aramaları takip ederek, ona göre sonuçları değiştirdiğini gösterdi. Gizlilik odaklı arama motoru DuckDuckGo'nun yaptığı araştırmada aynı arama terimlerini aynı anda giren bireylerin sonuçları karşılaştırıldı.

Google'ın arama motorunda yapılan aramaların farklı kullanıcılara farklı sonuçlar getirmesi modeline dayanan 'Filtre Balonu' özelliğinin Google'ın gizli modunda da geçerli olduğu gözlendi. Araştırmaya katılanlar Google'ın Gizli Mod'unu kullanıp, aynı anda aynı terimleri aradı.

'ANONİMLİK SAĞLAMIYOR'

Ancak Google'ın arama sonuçları algoritması yine her bir kullanıcı için farklı sonuçlar getirdi. Bu sonuçların, haber ve video içerikleri için de kişiden kişiye farklılık gösterdiği ortaya çıktı. Diğer bir deyişle Google'ın "Filtre Balonu" algoritması, kullanıcı hesabından çıkış yapsa da Gizli Modu aktif olarak kullansa da yine de arka planda çalışıyor.

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren DuckDuckGo şu açıklamayı yaptı:

— İnsanlar, özel/gizli arama modunun, anonimlik sağladığı düşünüyor. Ancak elde ettiğimiz bulgular, aramalarınızın Google'ın tanıma algoritmasından geçtiğini gösteriyor. İnsanlar, 'Gizli Mod' olarak adlandırılan bu özelliğin, internette yaptıkları aramalara bir güvenlik ya da gizlilik sağladığı hissine kapılmamalılar.

‘ETKİNLİĞİNİZ GİZLENMEZ'

Sputnik'in haberine göre Google ise Gizli Mod ile ilgili yardım sayfasında şu bilgilendirmeyi yapıyor:

— Chrome, göz atma geçmişinizi, çerezleri ve site verilerini veya formlara girilen bilgileri kaydetmez. İndirdiğiniz dosyalar ve oluşturduğunuz yer işaretleri tutulur. Etkinliğiniz ziyaret ettiğiniz web sitelerinden, işvereninizden veya okulunuzdan ya da internet servis sağlayıcınızdan gizlenmez.

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