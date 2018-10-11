Google Pixel 3 XL tasarımıyla fark yaratıyor

Google, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini tanıttı. Tanıtımından günler öncesinde el altından satışa sunulan Google Pixel 3 XL, sonunda resmi kanallar aracılığıyla da raflardaki yerini almış olacak. Peki yeni Pixel modeli kullanıcılarına ne gibi özellikler vaat ediyor? İşte bu konudaki detaylar.

Yeni Pixel modelinin en büyük farkının tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Google da sonunda modaya uyarak çentikli tasarım çizgisine yönelmiş. Pixel 3 sade ve düz bir tasarımla gelirken, Pixel 3 XL’de ise çentikli bir tasarım çizgisi tercih edilmiş. Dilerseniz Pixel 3 hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

Gelelim Pixel 3 XL ile gelen yeniliklere. Google’ın premium segmentindeki yeni modeli 158 x 76.7 x 7.9mm ölçülerinde karşımıza çıkıyor. 184g ağırlığındaki telefon suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile korunuyor.

Çentikli tasarım, kablosuz şarj



Google Pixel 3 XL, 1440 x 2960 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik P-OLED ekranla geliyor. Telefonun hem arka kısmı, hem de ön kısmı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Çentikli yapısı itibariyle yüzde 82.8’lik ekran gövde oranına sahip olan Pixel 3 XL, Always on Display özelliğini de destekliyor.