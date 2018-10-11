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Google Pixel 3 XL tasarımıyla fark yaratıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.10.2018 09:04 | Son Güncelleme

Google’ın premium segmentindeki yeni modeli Pixel 3 XL nihayet resmiyet kazandı. İşte Google Pixel 3 XL özellikleri ve diğer tüm detaylar.

Google Pixel 3 XL tasarımıyla fark yaratıyor

Google, gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL modellerini tanıttı. Tanıtımından günler öncesinde el altından satışa sunulan Google Pixel 3 XL, sonunda resmi kanallar aracılığıyla da raflardaki yerini almış olacak. Peki yeni Pixel modeli kullanıcılarına ne gibi özellikler vaat ediyor? İşte bu konudaki detaylar.

Yeni Pixel modelinin en büyük farkının tasarımı olduğunu söyleyebiliriz. Google da sonunda modaya uyarak çentikli tasarım çizgisine yönelmiş. Pixel 3 sade ve düz bir tasarımla gelirken, Pixel 3 XL’de ise çentikli bir tasarım çizgisi tercih edilmiş. Dilerseniz Pixel 3 hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki linkten göz atabilirsiniz.

Gelelim Pixel 3 XL ile gelen yeniliklere. Google’ın premium segmentindeki yeni modeli 158 x 76.7 x 7.9mm ölçülerinde karşımıza çıkıyor. 184g ağırlığındaki telefon suya ve toza karşı IP68 sertifikası ile korunuyor.

Çentikli tasarım, kablosuz şarj

Google Pixel 3 XL, 1440 x 2960 piksel çözünürlüğünde 6.3 inçlik P-OLED ekranla geliyor. Telefonun hem arka kısmı, hem de ön kısmı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Çentikli yapısı itibariyle yüzde 82.8’lik ekran gövde oranına sahip olan Pixel 3 XL, Always on Display özelliğini de destekliyor.

Bu özellik sayesinde, telefonun ekranından saate bakmak istediğinizde ekranı uyandırmanız gerekmiyor. Daha önce Samsung’un üst segment modellerinde gördüğümüz bu özelliğin Pixel 3 XL’e gelmesi iyi oldu diyebiliriz.

Telefonun arka kısmına baktığımızda sol tarafa konumlandırılmış tek bir kamera ve telefonun ortasında bulunan fiziksel parmak izi okuyucusu dikkat çekiyor. Kablosuz şarj özelliğine de sahip olan Pixel 3 XL’in arka yüzeyi camdan oluşuyor.

Alıştığımız teknik özellikler

Google Pixel 3 XL hali hazırda satışta olan diğer üst segment modeller gibi gücünü Qualcomm destekli Snapdragon 845 yonga setinden alıyor. Bu açıdan Pixel 3 XL’in segmentindeki modellere kıyasla çok üstün bir yönünün olduğunu söylemek doğru olmayacaktır.

Sistemini 4GB RAM’le destekleyen Pixel 3 XL bu açıdan, yarı fiyatına satılan Çin kökenli telefonların çok gerisinde kalıyor.
Depolama alanında 64GB ve 128GB iki farklı opsiyonla gelen Pixel 3 XL, 3430 mAh kapasitesine sahip ortalama bir bataryadan besleniyor.

Pixel 3 XL, Google tarafından üretildiği için Android sürümlerini doğrudan alabilecek. Bu da telefonun kutudan ilk çıktığında Android 9 Pie ile geleceği anlamını taşıyor.

Fiyat/performans analizi

Son olarak Pixel 3 XL’in kamera kurulumlarından da bahsedelim. Telefonun arka tarafında 12.2 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, OIS, dual pixel PDAF özelliklerinde bir ana kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 8 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 19mm (ultrawide), no AF özelliklerinde çift kamera kurulumu mevcut.

Artık pek çok üreticinin üst segment modellerinde 2 hatta 3’lü ana kamera kurulumlarına yer verdiklerini düşünürsek, Google’ın bu anlamda geri kalmış bir görüntü çizdiğini söyleyebiliriz.

Gelelim Google Pixel 3 XL için telaffuz edilen fiyat etiketine. Google’ın yeni amiral gemisi modeli Avrupa’da 960 euro’luk bir satış fiyatına sahip olacak. Açık konuşmak gerekirse bu fiyat, mevcut özelliklerde bir telefon için fazlasıyla yüksek. Bu paranın neredeyse yarı fiyatına çok daha iyi telefonlar satın alınabilir. Tabi ki yine de karar kullanıcıların.

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