Google Pixel 3 yine rengarenk geliyor!

Google’ın 9 Ekim 2018 tarihinde New York ve Paris‘te eşzamanlı olarak düzenleyeceği etkinlikte yeni Pixel modelleri olan Pixel 3 ve Pixel 3 XL tanıtılacak. Pixel 3 ile çentik sevmeyenlere hitap edecek olan Google, Pixel 3 XL ile son dönemin çentikli ekran modasına ayak uyduracak.
Gücünü Snapdragon 845 yonga seti ve 6 GB RAM‘den alması beklenen Pixel 3 modelleri, yine iPhone’un aksine Premium bir görünüm sunmayacak. Google’ın lifestyle sevenlere hitap eden renkli tasarım anlayışı bu yılda da devam edecek. Siyah ve beyaz renk seçenekleri ile gelmesine kesin gözüyle bakılan Pixel 3‘ün, bugün yeni renkleri de ortaya çıktı.
Sızdırılan bilgilere göre; Pixel 3’ün Mild Mint ve Dubious Pink adında iki farklı tatlı mı tatlı renk seçenekleri yer alacak. Tek kamera ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi portre fotoğrafları çekebilecek olan Pixel 3, yine maalesef ülkemizde satışa sunulmayacak.
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