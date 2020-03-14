Google Pixel 4 ‘e doping gibi güncelleme

Google Pixel 4 ve 4 XL modellerinde Qualcomm’un Snapdragon 855 yonga setini kullanmasına rağmen video konusunda rakiplerinin gerisinde kalıyordu. 4K çözünürlükte 60 FPS hızında video çekebilen Snapdragon 855 yonga seti Pixel 4‘te maalesef ki 30 FPS’te kayıt yapabiliyordu. Google mühendisleri 60 FPS‘e telefoto lens ile ana kamera arasındaki geçişin sancılı olduğundan dolayı yer vermediklerini belirtmişti. Görünüşe göre bu sorun çok yakında çözülecek.

Bildiğiniz Google kendi cihazlarında Google Camera uygulamasını kullanıyor. Google Camera 7.4 Beta sürümünde keşfedilen kod sayesinde muhtemelen Pixel 4 ailesi yakında 4K çözünürlükte 60 FPS hızında video çekimi gerçekleştirebilecek. Şimdilik denenme aşamasında olan bu özellik için Google’ın Pixel 5 modellerini bekliyor olabileceği de söyleniyor.

Telefoto lens ile ana lens arasındaki geçişi hissettirmeden yapabilen tek telefon şu an için iPhone X ve sonrasında üretilen iPhone modellerini gösterebiliriz. Ancak yazılım ve internet devi Google’ın bu sorunu da yakında çözeceğinden eminiz. Android deneyimini saf bir şekilde sunan ve güncellemeleri aynı iPhone gibi anında alan Pixel ailesinden umudumuz yüksek.

2020 sonunda Pixel 5 ailesi ile karşımıza çıkacak olan Google, bu sefer kamera konusunda üçlü kuruluma geçecek gibi görünüyor. Yeni telefonlarını Snapdragon 865 yonga seti ve 6 GB RAM ile besleyecek olan Google, bakalım önümüzdeki süreçte Apple’ın tahtında göz dikmeyi başarabilecek mi?

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