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Google Pixel 4a bugün kutu görselleri ile karşımıza çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.04.2020 11:59 | Son Güncelleme

Geçen yıla kadar tek kamera kurulumu ilerleyen Google, malzeme kalitesi açısından kullanıcılarını çok üzmüştü. Bir türlü üst segmentte istediğini bulamayan teknoloji devi, Pixel a ailesi ile orta segmente odaklanmıştı. Yakında tanıtılması beklenen Google Pixel 4a modeli ise bugün kanlı canlı bir kez daha ortaya çıktı.

Google Pixel 4a bugün kutu görselleri ile karşımıza çıktı

Telefonun tasarımına bakacak olursak, Pixel 4 ile aynı olacağını söyleyebiliriz. Ancak ön tarafta kalın çerçeve yerine ön kamera nokta çentik şeklinde konumlandırılacak. Qualcomm’un Snapdragon 730G yonga setinden beslenmesi beklenen telefonda 6 GB RAM’in yer alacağı aktarılan bilgiler arasında yer alıyor.

Telefonun arka bölümünde ise yine tek kamera kurulumuna yer verilecek. Bu kamera yazılım ile portre efekti uygulayabilecek. Tabii bu yazılım ile portre modunun nasıl bir performans sergileyeceği bilinmiyor.

Google’ın fiyat konusunda maalesef ki 400 dolar bandını zorlaması bekleniyor. iPhone 9 / SE 2 modellerinin 399 dolar bandında olacağı söylentilerini düşünürsek, Pixel 4a’nın bu yüksek fiyatı ile başarılı olabileceğini sanmıyoruz.

Son olarak Google’ın önümüzdeki yıllarda artık amiral gemisi modeli üretemeyeceği dedikodularının dolaştığını belirtelim. Zaten tepe modelde başarılı bir performans sergileyemeyen Google’ın böyle bir hamle yapması oldukça yerinde olur.

Safkan Android arayüzü kullanan ve güncellemeleri direkt olarak alan bu modellerin, 3. parti telefon üreticilerinin modelleri karşısında ilgi görmemesi de oldukça ilginç. Demek ki Google bir yerde bir şeyleri ısrarla yanlış yapmaya devam ediyor. Ancak firma bu hatanın üzerine gitmek yerine erken havlu atıp orta segmente dalış yapmayı tercih edecek gibi görünüyor.

Bakalım internet ve teknoloji devi bir sürpriz yapıp yeni modellerini 359 dolar bandına kadar çekebilecek mi yoksa anavatanında yine iPhone’a yenik mi düşecek?

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Google Pixel 4a Google

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