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Google Pixel 4a çıkış tarihi için üzücü haber geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2020 09:16 | Son Güncelleme

Google’ın yılan hikayesine dönen uygun fiyatlı telefonu Pixel 4a görünüşe göre yakın zamanda tanıtılmayacak. Google Pixel 4a çıkışı bugün gelen bilgilere göre bir kez daha ertelendi. Peki, bu telefon ne zaman tanıtılacak? Google neden sürekli tanıtımı erteliyor?

Google Pixel 4a çıkış tarihi için üzücü haber geldi

Sızıntıları ile ünlü Jon Prosser‘ın tweetine göre, Pixel 4a lansmanı bir kez daha ertelendi. Pixel 4a’nın en geç Haziran ayında Android 11 lansmanında tanıtılması bekleniyordu. Ancak bugün gelen bilgilere göre lansman tarihi 13 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiş durumda.

399 dolar fiyat etiketi ile iPhone SE 2020‘nin karşısına konumlandırılıp başarısızlık 101 dersi verecek olan Google, bu modelde 5.81 inç büyüklüğünde 1080 x 2340 çözünürlüğünde OLED ekrana yer verecek.

Gücünü 3 yıllık işlemci anca Apple A11 ile yarışabilecek olan Qualcomm Snapdragon 730‘dan alacak olan telefonda 6 GB RAM bulunacak. 12.2 Megapiksel çözünürlüğünde tek arka kamera ile gelecek olan bu model portre efektini yazılım ile yapacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksellik kamera yer alacak.

Kutusundan Android 10 ile çıkacak olan telefon Android 11 yayınlandığı gün güncelleme alacak. Bakalım Google, bu uygun fiyatlı yeni telefonunu ne zaman tanıtabilecek?

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