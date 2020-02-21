Google Pixel 5 Android 11 ile ortaya çıktı

Google’ın geliştiricileri için yayınlamış olduğu Android 11 Geliştirici Önizleme sürümü ile firmanın yeni amiral gemisi modeli hakkında ilginç bir özellik ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi Samsung ve Huawei tersine şarj özelliğini geçtiğimiz aylarda amiral gemisi modellerinde yer vermişti. Bu sayede kablosuz şarj destekli bir telefonu tersine şarj ile şarj edebiliyordunuz.

Battery Share yani batarya paylaşımı olarak isimlendirilen bu özellik ilk olarak Pixel 5 ve 5 XL modellerinde yer alacak. Ekim ayında tanıtılacak olan bu modeller, hem kendi aralarında hem de diğer kablosuz şarj destekleyen diğer telefonlar arasında batarya paylaşımı yapabilecek.

Google’ın bu tip özellikleri neden kendi cihazlarına geç getirdiği tartışılır. Ancak Android’in gelişiminde Google’dan daha çok 3. parti telefon üreticilerinin daha efektif olduğunu söyleyebiliriz. Google, 3. parti telefon üreticilerinin kullanmış olduğu teknolojileri geliştirip kendi cihazlarına ilerleyen aylarda sunmaya devam edecek gibi görünüyor.

Android 11 ile gelen yenilikleri merak ediyorsanız buradan bu yeniliklere ulaşabilirsiniz. Şimdilik Google’ın büyük çaplı yenilikleri göstermediğini bu yenilikleri Mart ayındaki Google I/O 2020 etkinliğine sakladığını belirtelim.

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