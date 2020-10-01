Google Pixel 5 tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Google Pixel 5 fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı. Google, dün akşam düzenlediği Made by Google etkinliğinde birçok ürünüyle sahne aldı ancak şüphesiz Google Pixel 5 bunlardan en dikkat çekeniydi.

GOOGLE PİXEL 5 ÖZELLİKLERİ

Pixel 5 özellikleri arasında 6 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran var. Bu ekran 90 Hz yenileme hızına sahip ve HDR 10 Plus teknolojisine destek veriyor. Telefonun ekranın sol üst köşesinde ise nokta çentik bulunuyor ve bu nokta çentik Pixel 5'in 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerasına ev sahipliği yapıyor. Pixel 5'in ekranının altında bir amiral gemisi işlemci yerine orta-üst seviye bir işlemci olan 5G destekli Snapdragon 765G yer alıyor. Snapdragon 765G'ye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Pixel 5 gücünü ise 18W hızlı şarj destekli, ters şarj, kablosuz şarj gibi özellikleri bulunan 4.000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

Yeni Pixel telefonun arkasında ise çift arka kamera kurulumu bulunuyor.Google Pixel 5'in kameraları 12.2 MP geniş açılı kamera + 16 MP ultra geniş açılı kamera olarak görev yapıyor. 4K 60 FPS video çekebilen bu kameralar, 8K video ise çekemiyor. Pixel 5'in parmak izi okuyucusu da kameraların hemen yanında konumlanıyor.

GOOGLE PİXEL 5 FİYATI

Google Pixel 5 fiyatı 699 dolar olarak açıklandı. Telefon ABD'de ön siparişe açıldı. Android 11 ile gelen telefonun Türkiye'de satılması ise beklenmiyor.

