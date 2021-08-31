Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro akıllı telefonlarını tanıttı

Şirket, yaklaşmakta olan Pixel 6 serisinin bu sonbaharda satın alınabileceğini zaten onayladı. Son zamanlarda Google, geçen yıl piyasaya sürdüğü Pixel 5 ve Pixel 4a 5G akıllı telefonların üretimini durdurdu .

Şimdiye kadar Google, tüm özellikleri sayfası paylaşılmamış olsa da akıllı telefonlarla ilgili bazı önemli ayrıntıları açıkladı. Pixel 6, 90 Hz yenileme hızı sunan 6,4 inç Full HD+ ekrana sahipken, Pro modelinde 120 Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç QHD+ ekrana sahip.

Standart model arkada çift kamera kurulumuna sahipken, Pixel 6 Pro üçlü kamera kurulumuna sahip – geniş açılı lens, ultra geniş açılı lens ve 4x telefoto lens. Bu sefer, yonga setinin fotoğraf çıktısına odaklandığı ve yapay zeka ve makine öğrenimi kullandığı söylendiği için fotoğraf performansı listelerin zirvesine çıkabilir.

Pixel 6 serisinin öne çıkan özelliği, Google’ın özellikle Pixel cihazları için yapılmış kendi yonga seti olan Tensor tarafından destekleneceği için işlemcisi olmaya devam ediyor. Cihazdaki AI ve ML yeteneğinin yanı sıra, çipin çeviri, altyazı ve dikte etmede de önemli gelişmelere sahip olduğu iddia ediliyor. Yonga seti, muhtemelen piyasaya sürülmemiş bir Samsung Exynos 9855 SoC olacaktır.

Eylül ayının ortalarında planlanan çok sayıda akıllı telefon lansmanı etkinliği var. Samsung Galaxy S21 FE’nin 8 Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve ardından Google’ın Pixel 6 serisini 13 Eylül’de piyasaya sürmeye hazır olduğu söyleniyor. Bundan sadece bir gün sonra, Apple muhtemelen iPhone 13 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Ancak bu lansman etkinliklerinin hiçbiri ilgili şirketler tarafından resmi olarak onaylanmadı ancak önümüzdeki günlerde firmalardan resmi bir açıklama bekliyoruz.

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