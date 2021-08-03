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Google, Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro görücüye çıktı!

03.08.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Pixel 6 ve Pixel 6 Pro adını taşıyan yeni akıllı telefonlarını resmileştirdi. Her iki telefonda da kendi geliştirdiği Google Tensor işlemcisine yer veren Google, böylece iPhone'larda kendi işlemcisini kullanan Apple'ı takip etti.

Google, Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro görücüye çıktı!

Google Pixel 6 serisine ilişkin bir süredir sızıntılar geliyordu. Hatta seride yer alacak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun neredeyse birçok özelliği daha tanıtılmadan ortaya çıkmıştı. Google dün ise bir sürprize imza atarak Twitter'dan Google Tensor işlemcili Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun ön gösterimini yaptı.

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GOOGLE İŞLEMCİ ÜRETTİ: TENSOR

Google Tensor işlemcisine ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü Google, Tensor ile birlikte Pixel serisinde ilk kez kendi geliştirdiği bir işlemciye yer verecek. İşlemcinin teknik özellikleri detaylı olarak bilinmiyor. Ancak geliştirilmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapısı, yeni işlemcinin öne çıkan özelliklerinden.

Google Tensor

İŞTE GOOGLE PIXEL 6 VE PIXEL 6 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Google'ın paylaştıklarına göre Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun kameraları da dikkat çekici. Pixel 6 Pro, 4x optik zoom yapabilen telefoto lens dahil olmak üzere 3 kameraya ev sahipliği yapıyor. Pixel 6'da ise telefoto lens yok. Bunun dışında kamera kurulumu Pixel 6 Pro ile aynı.

Google Pixel 6 serisi

GOOGLE PIXEL 6 SERİSİ NE ZAMAN GELECEK?

Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun önümüzdeki sonbahar aylarında geleceği açıklandı. Google'ın son tweet'inde "şimdilik paylaşacaklarımız bu kadar" demesi ise yeni Android telefonlar hakkında daha fazla bilginin yakında paylaşılacağını gösteriyor. Google Pixel 6 serisinin Türkiye'de satışa çıkması ise beklenmiyor.

SIZINTILARA GÖRE GOOGLE PIXEL 6 SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun teknik özelliklerini paylaşmasa da daha önceki sızıntılarda telefonların özellikleri paylaşılmıştı. Bu özelliklerin tamamı Google tarafından onaylanmadı ancak akıllı telefonların özellikleri şöyle olabilir:

Pixel 6'nın özellikleri

Ekran boyutu: 6.4 inç
Ekran: AMOLED
Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 4614 mAh
İşlemci: Google Tensor
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB/256 GB
İşletim sistemi: Android 12

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Pixel 6 Pro'nun özellikleri

  • Ekran boyutu: 6.71 inç
  • Ekran: P-OLED
  • Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 48 MP telefoto kamera + 12 MP Ultra geniş açılı kamera
  • Ön kamera: 12 MP
  • Batarya: 5000 mAh
  • İşlemci: Google Tensor
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 128 GB/256 GB/512 GB
  • İşletim sistemi: Android 12
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Google
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