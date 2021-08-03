Google, Apple'ın izinden gidiyor: Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro görücüye çıktı!

Google Pixel 6 serisine ilişkin bir süredir sızıntılar geliyordu. Hatta seride yer alacak Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun neredeyse birçok özelliği daha tanıtılmadan ortaya çıkmıştı. Google dün ise bir sürprize imza atarak Twitter'dan Google Tensor işlemcili Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun ön gösterimini yaptı.
Google Tensor işlemcisine ayrı bir parantez açmak gerek. Çünkü Google, Tensor ile birlikte Pixel serisinde ilk kez kendi geliştirdiği bir işlemciye yer verecek. İşlemcinin teknik özellikleri detaylı olarak bilinmiyor. Ancak geliştirilmiş yapay zeka ve makine öğrenme altyapısı, yeni işlemcinin öne çıkan özelliklerinden.
Google'ın paylaştıklarına göre Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun kameraları da dikkat çekici. Pixel 6 Pro, 4x optik zoom yapabilen telefoto lens dahil olmak üzere 3 kameraya ev sahipliği yapıyor. Pixel 6'da ise telefoto lens yok. Bunun dışında kamera kurulumu Pixel 6 Pro ile aynı.
Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun önümüzdeki sonbahar aylarında geleceği açıklandı. Google'ın son tweet'inde "şimdilik paylaşacaklarımız bu kadar" demesi ise yeni Android telefonlar hakkında daha fazla bilginin yakında paylaşılacağını gösteriyor. Google Pixel 6 serisinin Türkiye'de satışa çıkması ise beklenmiyor.
Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'nun teknik özelliklerini paylaşmasa da daha önceki sızıntılarda telefonların özellikleri paylaşılmıştı. Bu özelliklerin tamamı Google tarafından onaylanmadı ancak akıllı telefonların özellikleri şöyle olabilir:
Pixel 6'nın özellikleri
Ekran boyutu: 6.4 inç
Ekran: AMOLED
Arka kamera: 50 MP geniş açılı ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera
Ön kamera: 8 MP
Batarya: 4614 mAh
İşlemci: Google Tensor
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB/256 GB
İşletim sistemi: Android 12
Pixel 6 Pro'nun özellikleri
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