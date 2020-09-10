Google Telefon yeni özelliği ile daha işlevsel olacak!

Bildiğiniz gibi Android platformunda Truecaller gibi uygulamalarla, spam aramaları tespit etmek ve önlemek çok kolay. Ancak bu tip uygulamalarda bazen sorunlar olabiliyor. Örneğin; bir işletmenin gerçekten arama yapması gerektiği, ancak müşterinin onu yanlışlıkla spam olarak tanımladığı ve aramayı reddetmesi gibi durumlar ortaya çıkıyor. Bunu aşmak için Google, Google Telefon uygulamasında Doğrulanmış Aramalar adlı yeni bir özellik sunuyor.

SPAM ARAMALAR İLE GERÇEK ARAMALAR AYIRT EDİLECEK

Doğrulanmış aramalar sayesinde, işletmelerden arama alan müşteriler arayanın adını, logosunu, arama nedenini ve işletmenin kimlik doğrulamasının Google tarafından yapıldığını gösteren bir doğrulama sembolü görecek. Bu özellikle sayesinde müşterilerin gerçek aramalar ile spam aramaları ayırt etmeleri çok daha kolay olacak.

Doğrulanmış aramalara sahip olmak, arama cevap oranlarını iyileştirebilir. Bu da işletmelerin maliyetlerden tasarruf etmesine ve uzun vadede işletmeye olan müşteri güvenini artırmasına yardımcı olacak. Çalışmalar ayrıca satın alma olasılığında, marka memnuniyetinde ve doğrulanmış aramalarla tavsiye etme olasılığında da artış olduğunu gösteriyor.