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Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2020 12:42 | Son Güncelleme

Google, amiral gemisi Pixel ailesinin başarısız olması büyük hayal kırıklığı yarattı. Üst segmentte aradığını bulamayan teknoloji devi şimdi de şansını Google Pixel 5 ile orta-üst segmentte deneyecek.

Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

CAD görselleri ile karşımıza çıkan telefon, serinin bir önceki telefonu ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak. Telefonun arka-orta bölümünde yer alan parmak izi okuyucusu, Google’ın ekran altı sensöre yer vermeyeceğini gösteriyor.

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Gücünü Snapdragon 865 yerine Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 765G’den alacak olan telefonda 6 GB RAM bulunacak. Çift kamera kurulumu ile yoluna devam edecek olan Google, yine yazılımsal iyileştirmeler ile kamera konusunda farkını ortaya koyacak.

Kutusundan Android 11 ile çıkacak olan telefon, Ekim ayında tanıtılacak. 500 ila 600 dolar arasında fiyata sahip olacağını düşündüğümüz Pixel 5 ailesi, bu sefer segmentinde başarılı olacak gibi görünüyor.

Pixel 4 ailesinde yer alan temel özellikleri barındıracak olan telefon, orta segmentte kartların yeninden dağıtılmasına neden olabilir. Diğer modeller gibi Türkiye’de yine satışa sunulmayacak olan telefonun iPhone XS boyutunda olması bekleniyor. Ekran konusunda AMOLED panele yer verecek olan Google, bir de iPhone 11 Pro boyutunda XL modelini tanıtabilir.

Google’ın amiral gemisinden orta segmente geçiş yapması oldukça mantıklı görünüyor. Rakipleri ile baş edemeyen Google’ın böylesine yenilikler ile dolu telefonlarını orta segment için çıkarıp uygun fiyatla satışa sunması, rakiplerini üzebilir.

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