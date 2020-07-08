Google, üst segment telefonlarda resmen havlu attı

CAD görselleri ile karşımıza çıkan telefon, serinin bir önceki telefonu ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olacak. Telefonun arka-orta bölümünde yer alan parmak izi okuyucusu, Google’ın ekran altı sensöre yer vermeyeceğini gösteriyor.

MUHTEMEL GOOGLE PİXEL 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

Gücünü Snapdragon 865 yerine Qualcomm’un orta segment işlemcisi Snapdragon 765G’den alacak olan telefonda 6 GB RAM bulunacak. Çift kamera kurulumu ile yoluna devam edecek olan Google, yine yazılımsal iyileştirmeler ile kamera konusunda farkını ortaya koyacak.

Kutusundan Android 11 ile çıkacak olan telefon, Ekim ayında tanıtılacak. 500 ila 600 dolar arasında fiyata sahip olacağını düşündüğümüz Pixel 5 ailesi, bu sefer segmentinde başarılı olacak gibi görünüyor.

Pixel 4 ailesinde yer alan temel özellikleri barındıracak olan telefon, orta segmentte kartların yeninden dağıtılmasına neden olabilir. Diğer modeller gibi Türkiye’de yine satışa sunulmayacak olan telefonun iPhone XS boyutunda olması bekleniyor. Ekran konusunda AMOLED panele yer verecek olan Google, bir de iPhone 11 Pro boyutunda XL modelini tanıtabilir.