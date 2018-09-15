İSTANBUL (AA) - Balkan müziğinin dünyaca ünlü ismi Goran Bregoviç müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, "İstanbul nefes alıyor" sloganıyla düzenlenen "7. Uluslararası Klarnet Festivali" kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi.

"Three Letters from Sarajevo" isimli turnesiyle İstanbul'a gelen sanatçı, farklı dillerde seslendirdiği repertuvarıyla ayakta alkışlandı.

Daha önce birçok kez Türkiye'de konser veren Bregoviç, tekrar Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Goran Bregoviç, "Ederlezi", "Gas Gas", "Kalasnjikov", "Vino Tinto", "Duj Duj", "Bella Ciao" ve "Maki Maki" gibi çok bilinen eserlerini seslendirdi.

Sanatçıya sahnede, 5 nefesli ve bir vurmalı saz ile 2 vokalden oluşan orkestra eşlik etti.

