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  4. Gördüğü eziyet ve işkenceye dayanamadı! Odunlukta kendini asarak intihar etti

Gördüğü eziyet ve işkenceye dayanamadı! Odunlukta kendini asarak intihar etti

08.09.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir kadın daha erkek şiddetinin kurbanı oldu. İki yıl önce evlendiği eşi Fadıl Hakim (25) tarafından eziyet ve işkence edilen Celile Hami (20), 2 aylık bebeğini düşürdü. Eşinden gördüğü şiddete dayanamayan Celile, ağabeyi Muhammed Hami’nin (27) yanına sığındı. Ağabey Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi. Eşinin yanına dönmek istemeyen Celile, odunlukta kendini asarak intihar etti. İşte olayın detayları...

Gördüğü eziyet ve işkenceye dayanamadı! Odunlukta kendini asarak intihar etti

Suriye’nin Halep kentinden 2014 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelen Celile Hami (20), 2 yıl önce Fadıl Hakim (25) ile evlenip Mersin’e yerleşti. Hakim, iddiaya göre, bir süre sonra kocasında şiddet görmeye başlayan Celile Hami, 2 aylık bebeğini düşük yaptı.

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Hakim’in şiddetine dayanamayan Hami, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin (27), Adana’daki evine geldi. Hami, ağabeyine Fadıl Hakim’den kurtulmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi.

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Kocasının yanına dönmek istemeyen genç kadın sabah saatlerinde evin damına çıkarak odunlukta çarşafla kendini astı. Ağabey Hami, kız kardeşini göremeyince onu aramaya başladı. Ağabey Hami odunlukta Celile Hami’yi asılı halde buldu.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celile Hami’nin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İntihar kadına şiddet Adana
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