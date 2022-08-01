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Gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı! 'Bütün geçmişim gitti, mahvoldu'

01.08.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evlerini su basan yaşlı adam ve kızı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadın "Ne erzak kaldı, ne evim kaldı, her yer gitti. Rögar dolu olunca geri tepti hep. Benim bütün geçmişim gitti, mahvoldu” dedi.

Gördüğü manzara karşısında hıçkıra hıçkıra ağladı! 'Bütün geçmişim gitti, mahvoldu'

Edirne’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Evleri su basan yaşlı adam ve kızı gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.

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"BENİM BÜTÜN GEÇMİŞİM GİTTİ, MAHVOLDU"

Neslihan Çokilgin asfalt nedeniyle rögarların kapandığını ve babasının belediye ekiplerini uyardığını belirterek “Valla biz de anlamadık. Geçen hafta rögarlar doluymuş, otelin altını basmıştı. Asfalt dökülünce buradaki rögarları da kapamışlar, temizleyemediler. Yağmur yağarsa benim evim mahvolur dedi, babam. Yine dolmuş, baktım yağmur da yoktu. Sonradan bir baktım banyodan bütün ev mahvolmuş. Ne erzak kaldı, ne evim kaldı, her yer gitti. Rögar dolu olunca geri tepti hep. Benim bütün geçmişim gitti, mahvoldu” dedi.

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"BELEDİYE BU SENE HİÇ BAKMADI MAHALLEYE"

Belediye ekiplerinin mahalle ile ilgilenmediğini söyleyen Bekir Çokilgin “Defalarca söyledi. İlgilenmediler. Belediye bu sene hiç bakmadı mahalleye. Buzdolabına gitmesin bari, çekin. Kim karşılayacak bunu, 70 bin lira harcadım buraya, her şeyim gitti” ifadelerini kullandı.

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Daha sonra bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince fenalaşan kadın ve yaşlı adama sağlık kontrolü yapıldı.

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Kaynak: İHA

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