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Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları…

Sosyal medyadaki o hayatlar gerçek mi? Tabii ki değil. Aslında sosyal medyada karşımıza çıkan o kusursuz hayatlar birer kandırmaca...

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları…

Sosyal medyada gördüğümüz her şey gerçek mi? O kusursuz ve mükemmel hayatlar... Her an mutlu olan insanlar... Aslında bunlar çok bilinen sosyal medya kandırmacaları. Peki bunlar neler? Gelin keşfedelim!

1. Kusursuz görünen ciltler**

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 1

Sosyal medyada filtreler, ışık hileleri ve düzenleme uygulamalarıyla gerçek dışı bir “mükemmellik” sunuluyor. O gördüğümüz gözeneksiz yüzler, orantısız bedenler aslında gerçeği de pek yansıtmıyor.

2. Her zaman çok mutlu olan çiftler

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 2

Bir çift sürekli neşeli, aşkla bakan pozlar paylaşıyorsa bu ilişkinin hep mutlu olduğu anlamına gelmez. Kamera arkası çoğu zaman bilinmez. Biz sadece o çiftin görmemizi istediği anları görürüz o kadar...

3. Sürekli tatilde olanlar

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 3

Her zaman tatil fotoğrafı paylaşanlar... Tatilde paylaşılan her kare, oradaymış gibi hissettirebilir. Bunun yanı sıra birçok içerik eski seyahatlerden ya da birkaç günlük kaçamaklardan fotoğraf paylaşabilir. Bu da onları sürekli tatilde gibi gösterir ama belki de öyle değildir...

4. Lüks hayat tarzı

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 4

Pahalı çantalar, arabalar, markalı kıyafetler... Çoğu zaman kiralık, ödünç, sponsorlu ya da borçla alınmış olabilir. Gerçek zenginlik sessizdir, bunları göstermeye gerek duymazlar.

5. Her zaman temiz ve mükemmel evler

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 5

Sosyal medyada gördüğümüz evler zaman temiz, estetik ve gün ışığı alan evlerdir. Peki bunlar gerçekten doğru mu? Belki de o fotoğraf için 3 saat temizlik ve düzenleme yapılmış olabilir. Kim bilir...

6. Her zaman bir şey üreten insanlar

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 6

Erken kalkan, bir gündende çok fazla iş halleden, spor yapıp kitap bitiren profiller ilham verici olabilir ama gerçek insanlar da bu rutine ara verir, bunalır hatta erteler.

7. Yemek yiyip kilo almayanlar

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 7

Dev hamburgerler, tatlılar yiyip zayıf kalan kişiler mi? Büyük ihtimalle o tabak sadece poz olabilir veya sonrasında açlık, spor veya filtreler de hayatımıza girmiş olabilir...

8. Kusursuz arkadaş grupları

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 8

Kalabalık sofralar, birlikte tatiller, eğlenceler... Ancak bu kareler, ilişkilerin ne kadar yüzeysel veya kopuk olduğunu göstermez. Sadece o anı gösterir...

9. Sahte yorum ve beğeniler

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 9

Satın alınan beğeniler, bot hesaplarca yazılmış yorumlar ya da karşılıklı destek grupları ile ilgi doğal olmayan şekilde büyütülür. Her gördüğümüz yorum ve beğeniler doğru değildir.

10. Çok yoğunum havası

Gördüğümüz "kusursuz" hayatlar gerçek değil! Sosyal medya kandırmacaları… 10

Hep toplantıda, sürekli yolda, her an projede olan kişileri görebiliriz… Ama bu paylaşımlar bazen bir tür “meşgul görünüp güçlü hissetme” oyunu olabilir.

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sosyal medya Philips Yaşam Kategorisi
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