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Gördüklerinize inanın! Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlığı taşıdı

12.04.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcıları her geçen gün sınırları zorlayan denemeler yaptıkları videoları platformdan paylaşarak kullanıcıları şaşırtıyor. Viral olan yeni bir videoda ise, fizyoterapist olduğunu söyleyen kadının cinsel organıyla 9 kilo ağırlığındaki kegel topunu taşıdığı şaşırtıcı anları gözler önüne serdi. Videoyu izleyen TikTok kullanıcıları hayrete düşerken, video şimdiye kadar 10 milyondan fazla bir izlenme oranına ulaştı.

Gördüklerinize inanın! Cinsel organıyla 9 kiloluk ağırlığı taşıdı

Fizyoterapist bir kadın, pelvik taban kaslarının ne kadar güçlü olduğunu göstermek için cinsel organıyla 9 kiloluk kegel topu ağırlığı taşıdığı videosu interneti karıştırdı. Çoğunluk gördüklerine inanamazken, videonun montaj olma ihtimali üzerinde durdu. 10 milyonluk izlenme oranını geçen video hakkında konuşan Dr. Karan Rajan, kadının yaptığının şaşırtıcı olsa da mümkün olduğunu dile getirdi.

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İNANMAKTA ZORLANDILAR

Klipte fizyoterapist Dr. Sara Solomon (@drsarasolomon), TikTok hesabından paylaştığı videoyla sosyal medyayı altüst etti. Kullanıcılar videonun altını birbirinden garip yorumlarla doldurdu. Bir kullanıcı, "İnternette gördüğüm en tuhaf esneklik" derken bir diğeri ise, "Her 3 ayda bir zar zor 2 şınav çekiyorum ve insanlar pelvik taban kuvvetiyle bunu mu yapıyor?" dedi. Yorumların çoğu görüntülerin gerçek olmadığı yönündeydi.

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PELVİK TABAN EGZERSİZİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Pelvik taban egzersizi; pelvik kemiğin hemen altında yer alan pelvik taban kaslarının fonksiyonel durumuna göre belirli rutinde çalıştırılmasını hedefleyen bir egzersiz yöntemidir. Pelvik taban egzersizleri, pelvik taban kaslarına bağlı birçok rahatsızlığın tedavisinde ilk olarak uygulanması gereken tedavi seçeneğidir. Pelvik taban kasları; rahim, mesane, rektum ve ince bağırsağın kontrolünü sağlayan kaslardır. Bu nedenle pelvik taban egzersizleri, ileride ortaya çıkabilecek birçok rahatsızlığın önlenmesinde de etkili bir rol oynar ve evde, işte, otururken veya yürürken bile yapılabilecek basit bir egzersiz türüdür.


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