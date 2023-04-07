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Göremiyoruz ama her yerdeler! Evinizin böceklerle kuşatıldığını gösteren gizli işaretler

07.04.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böcekler evde hijyen eksikliğine ve çeşitli korkulara neden olabiliyor. Böcek fobisi olan birçok kişi evinde gördüğü tek bir böceğe bile tahammül edemiyor. Evdeki böceklerden kurtulmak için ilk önce nerelerde yaşadıklarını öğrenmek gerekiyor. Haşere uzmanı evimizde göremesek bile birçok böceğin yaşadığını gösteren işaretleri açıkladı.

Göremiyoruz ama her yerdeler! Evinizin böceklerle kuşatıldığını gösteren gizli işaretler

Tahta kurusu, hamam böceği, karınca, güve gibi böcekler evdeki eşyaları ve gıdaları tehlikeye atabiliyor. Bu böcekleri göremesek bile evin gizli kalan yerlerinde yaşadıkları biliniyor. Zaman zaman ortaya çıkan böcek istilaları hijyen sorununa neden oluyor. Böcek uzmanı Nicholas, evinizde saklanan böceklere işaret eden o belirtileri açıkladı.

İLK OLARAK AHŞAP YÜZEYLERE BAKIN

Nicholas'a göre ilk bakılması gereken şeylerden biri "ahşap yüzeylerdeki küçük delikler" Nicholasi, "Ağaç delici böceklerin yumurtalarını tipik olarak kaba kereste yüzeyine bıraktıkları" konusunda uyarıyor ve larvaların "beslenmek için ahşabı deldikçe" ahşap yüzeyde küçük delikler bırakacaklarını açıklıyor.

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NİSAN VE EYLÜL ARASI ÇIKIYORLAR

"Üç ila beş yıl sonra (yaygın mobilya böceği söz konusu olduğunda), ahşap mobilyalarda, döşemelerde ve yapısal ahşaplarda küçük (2 mm) yuvarlak çıkış deliklerine dikkat edin, çünkü bunlar yetişkin böceklerin ortaya çıktığının belirtileri olabilir. Ergin çıkış, keresteler ilkbaharda ısınmaya başladığında başlar ve Nisan'dan Eylül'e kadar olabilir."

KÜÇÜK YUMURTALARA DİKKAT

Bir böcek istilasına sahip olabileceğinizin bir başka yaygın işareti, ahşap yüzeylerin ve mobilyaların üzerinde veya içinde bulunan küçük beyaz yumurtalardır. Nicholas şöyle diyor: "Sıradan mobilya böceklerinin (Anobium punktatum) yumurtaları beyaz ve limon şeklindedir, yalnızca 0,35 mm genişliğinde ve 0,55 mm uzunluğundadır, bu nedenle onları bulmak zor ama imkansız değildir, özellikle de genellikle kerestelerin veya tahtaların kenarlarına veya eski çıkış deliklerine gizlenirler. "Ancak, ahşap yüzeylerde küçük, oval şekilli nesneler görürseniz, bunlar ağaç delici böceklerin yumurtaları olabilir."

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UFALANMIŞ AHŞAPLAR VE DELİKLER BÖCEKLERİ İŞARET EDER

Hasarlı mobilyalar, istenmeyen ziyaretçilerinizin olabileceğinin başka bir işareti olabilir. Nicholas, "Ufalanan veya zayıflamış ahşap veya ahşap delikler gibi hasar belirtilerine dikkat edin" diyor. Bu, larvaların yumurtadan çıktıktan sonra odunla beslendiğini düşündürebilir. Larvaların başka bir belirtisi, istila edilmiş alanın yakınında birikebilecek talaş veya talaş (larva kakası) olabilir.

GECELERİ TIKIRTI DUYABİLİRSİNİZ

Ve son olarak Nicholas, tıkırtı veya hışırtı seslerine kulak verilmesi konusunda uyarıyor. "Ölüm saati böceği gibi bazı ağaç delici böcek türleri, birbirleriyle veya potansiyel eşlerle iletişim kurarken tıkırtı sesleri çıkarır. Daha büyük larvaların da kerestenin içinde sıkıcı olduğu duyulabilir. Bu sesler evinizin sessiz bölgelerinde, özellikle geceleri duyulabilir."

Tahta böcekleri, rutubetli veya su sızıntısı olan binalarda ve potansiyel olarak eski veya ikinci el ahşap mobilyalarda bulunabilir. İstilalar, ahşabın çekirdeğini tüketebileceğinden yapısal hasara neden olabilir.

EVİNİZİN BÖCEKLERLE KUŞATILDIĞINI GÖSTEREN GİZLİ İŞARETLER

  • Ahşap yüzeylerde küçük delikler
  • Ahşap yüzeylerin üzerinde veya içinde küçük beyaz yumurtalar
  • Mobilya, resim çerçeveleri ve ahşap aletler gibi ahşap eşyalarda hasar
  • Talaş veya talaş yığınları (larva kakası)
  • Özellikle geceleri tıkırtı veya hışırtı sesleri
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