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  4. Gören battaniye sanıyor! Gerçek şaşkına çeviriyor

Gören battaniye sanıyor! Gerçek şaşkına çeviriyor

23.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya Minorka'da yaşayan 22 yaşındaki Teresa Moll, sevimli köpeği sayesinde binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Kırışıklıkları ile bir battaniyeye benzeyen köpek yumuşacık tüyleriyle görenleri mest ediyor.

Gören battaniye sanıyor! Gerçek şaşkına çeviriyor

Altı aylık sevimli shar pei cinsi köpek, derin kırışıklıkları ile buruşmuş bir battaniyeye benziyor.

Sahibi Teresa, Harvey’in harika görünümü nedeniyle her gün fotoğraf paylaşıyor. Teresa, ''o ilgi çekmeyecek gibi değil ama bu kadarını beklemiyordum. Her gün binlerce insan ondan bir fotoğraf karesi görmek istiyor. Köpeğim sayesinde burada çok arkadaş edindim. Bazıları sayesinde pek çok tavsiye alışverişinde bulundum, yeni şeyler öğrendim ve her şeyden önce Harvey’in günlük hayatını insanlarla paylaşabildim'' diye konuşuyor.

''ONUN İÇİN ÇILDIRIYORLAR''

Harvey sosyal medyada olduğu kadar gerçek dünyada da büyük ilgi görüyor. Terasa son olarak, ''Herkesin birbirini tanıdığı bu kadar küçük bir adada yaşamak Harvey'i burada çok iyi tanınır hale getiriyor. Onun için çıldırıyorlar'' diyor.

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İspanya

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