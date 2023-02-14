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Gören dönüp bir daha bakıyor! Adıyaman'da yan yatan binayla ilgili yeni detaylar: Bir yıllıktı, ev sahibi umreden dönünce şoke oldu

14.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Adıyaman'da çok sayıda binanın yıkılmasına neden olurken, Gölbaşı ilçesinde bir apartman tek parça halinde arkasındaki evlerin üstüne devrildiği görüntü gündem yarattı. Binanın bir yıllık olduğunu belirten vatandaşlar, ev sahibinin umreye gittiğini, döndükten sonra evin halini görünce şok olduğunu aktardı.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Adıyaman'da yan yatan binayla ilgili yeni detaylar: Bir yıllıktı, ev sahibi umreden dönünce şoke oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Adıyamanda'da büyük tahribata neden oldu. Kentte çok sayıda bina enkaz yığınına dönerken Gölbaşı ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1 Nisan Bulvarı'nda yer alan Kayı Apartmanı, iki depremin etkisiyle temelinden çıkarak tek parça halinde arkaya doğru yan yattı.

GÖRENLER DURUP TEKRAR BAKIYOR

Temel bölümünden itibaren adeta bulunduğu yerden kopan apartmanın genel durumunda çok büyük bir yıkım görülmemesi dikkati çekti. Binanın dip kısmında yaklaşık 4 metre genişliğinde, 3 metre derinliğinde ve 20 metre uzunluğunda da yarık oluştu.

Binanın bu durumunu görenler, yol kenarında durup görüntülemeye çalıştı.

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"EV SAHİBİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDU"

Yıkılan binanın çevresinde ikamet eden 67 yaşındaki Nurdagül Bozok, AA muhabirine, halen olayın şokunu atlatamadığını söyledi.

Deprem anında evlerinde olduklarını anlatan Bozok, "Bu binadan nasıl çıktığımızı bile hatırlamıyorum. Çok kötü durumdayız. Deprem anında yan tarafımızdaki binada oturanlar da vardı. Evin sahibi de umreye gitmişti. Döndükten sonra evini böyle görünce o da şok oldu. Daha yeni yapmıştı çünkü." dedi.

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"BİRİNCİ DEPREMDE AZ YATTI AMA İKİNCİ DEPREMLE TAM OLARAK YAN YATTI"

Deprem anında yaşadıkların aktaran Nurdagül Bozok'un eşi 72 yaşındaki Hasan Bozok ise şunları kaydetti:

"Çok şiddetli bir deprem yaşadık. Bir süre dengemizi sağlayamadık. Evdekileri dışarı çıkmaları yönünde uyardım. Dışarı çıktığımızda evlerin bu durumunu gördük. Komşumuzun evi 6, bizim ev ise 5 katlıydı. Onun evinin bizim eve sürtünerek yıkılması bizim evde de büyük sarsıntıya ve tahribata neden oldu. Bina birinci depremde az yattı ama ikinci depremle tam olarak arkadaki binaların üstüne yani kuzeye doğru yan yattı. Bu binanın altındaki binalar da o şekilde kaldı."

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"BİNA BİR YILLIKTI"

Kente çok yardım geldiğine de değinen Bozok, "Yardımlarda yana hiç sıkıntı yok. Şu an zaten enkaz altında kalanlar çıkarılmaya çalışılıyor. Bina daha bir yıllıktı zaten. Bu şekilde devrilmesine, yıkılmamasına hiç anlam veremedik. Bizim binamız 1996'da yapılmasına rağmen, daha eski olmasına rağmen yıkılmadı." diye konuştu.

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(AA)

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deprem Adıyaman

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