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Gören ekiplere haber verdi! Baraj kıyısında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2020 20:59 | Son Güncelleme

Konya'da baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombası bulundu. Bombalar imha edilmek üzere jandarma ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Gören ekiplere haber verdi! Baraj kıyısında bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Konya- Beyşehir karayolu üzerinde bulunan Apa Barajı Değirmen köy mevkisinde meydana geldi. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşlar, baraj kıyısında patlamamış 3 adet el bombasını görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, el bombaları üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

İMHA EDİLMEK ÜZERE JANDARMA TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

Kısa süre önce atıldığı değerlendirilen el bombaları, olay yeri incelemesinin ardından imha edilmek üzere jandarma tarafından götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Konya baraj kıyısı el bombası

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