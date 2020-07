Gören Miami sanıyor ama... Burası Antalya!

İşletmenin mimari projesini çizdirirken palmiyeleriyle, kum ve havuzuyla Miami konseptini düşündüklerini söyleyen plajın işletme ortağı Mehmet Manavoğlu, "Plajımızın her yeri palmiyelerle çevrili. Relaks alanını sahilden yukarıda kurduk ve her yanını beyaz kumla kapladık. Antalyalılar konsepte tam not verdi" dedi.

Antalya'nın turistik bölgesi Lara'da bulunan Örnekköy Plajları, yeni konseptli bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Plajın üst bölgesinde hazırlanan bölümü beyaz ince kumla kaplatan işletme yönetimi, 'infinity havuzu' adını verdikleri dinlenme havuzunda da salıncaklı konsept hazırladı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRİP, KEYİFLİ ANLAR GEÇİRİYORLAR

Plaja gelen tatilciler, salıncaklarda fotoğraf çektirip beyaz kumların üzerinde yürüyerek keyifli anlar geçiriyor. Sahil ve iskele bölümünde ise denize girip güneşlenmek isteyenler şezlongları dolduruyor.