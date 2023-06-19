Gören şaşırıyor! Köyün yüksek bölgesine yerleştirdi: "Ben bunun etrafına kale gibi duvar yapacağım"

Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü Muhtarı Muharrem Poyraz, 5 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğinde yaptırdıkları Çerkez sofrasını köyün yüksek bölgesine yerleştirdi.

1880 yılında köyün kurulduğunu ve 143 yıldır evlerinde Çerkez sofrasının bulunduğunu belirten Poyraz, “Kafkasya’dan getirdik. Sofranın amacı gençlerimizin içindeki Çerkezlik ruhunu öldürmemek. Mesela sofraya verdiğimiz değer önem, mesela Çerkezlerin kaması var, kıyafeti var, kalpağı var yani bunların önemini gençlere bunu aktarmak” diye konuştu.

"BEN BUNUN ETRAFINA KALE GİBİ DUVAR YAPACAĞIM"

Poyraz; “Bu sofranın 4,5- 5 metreye yakın ayakları var. Üst çapı 6 metre. Normalde bunun orjinali üst çapı 60 santimetre, 45 santimetre ayak. Biz bunu 1’e 100 katını yaptık. Maddi kısmı kendi cebimden harcadım. Biz bunu geçen sene yaptık. Geçen sene hatta köyümüzü topladık burada bir kendi çapımızda açılış yaptık. Ben bunun etrafına kale gibi duvar yapacağım. İmkânlar bu kadar olduğu için böyle yaptık. Buraları düzenleyeceğiz daha güzel yapacağız.

"TÜRKİYE’NİN ÇERKEZ KÖYLERİNDE BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Bunu görenler önce bir şaşırıyor. Bu kadar büyük nasıl yapıldı nasıl düşünüldü diye. Türkiye’nin bütün Çerkez köyünde böyle bir şey yok. Belki şimdi normal insanlar için basit gelebilir ama bizim için çok önemli, ben çok önemsiyorum. Çünkü bunu gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesiller ise bunu nasıl değer vermişler de yapmışlar, ne kadar kıymetli yani. Hepimiz bunu evimizde saklıyoruz, 140 yıldır evimizde kullanıyoruz. Sırf atalarımızın hatırası diye.

"TAKSİ BÜYÜKLÜĞÜNDE AKORDİYON YAPTIRMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben ilerde taksi büyüklüğünde akordiyon yaptırmayı düşünüyorum. Amacım sırf geleceğe, nesillere aktarmak, Çerkezliği yaşatmak, içindeki Çerkezlik ruhunu öldürmemek” dedi. (İHA)

