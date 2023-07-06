HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Görenler dehşete düştü! Çarşıda tanıştığı kadınla eve gidince... 82 yaşındaki adam sırtından bıçaklandı

Görenler dehşete düştü! Çarşıda tanıştığı kadınla eve gidince... 82 yaşındaki adam sırtından bıçaklandı

06.07.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da evinde sırtında bıçaklanan 82 yaşındaki adam sokağa çıkıp sırtındaki bıçakla ambulans bekledi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam ifadesinde ise çarşıda tanıştığı ve yabancı uyruklu olduğunu söylediği bir kadınla evlenme konusunda konuşup birlikte evine gittiğini belirtti. Aralarında çıkan tartışmada da kadının meyve bıçağını sırtına saplayarak kaçtığını anlattı. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

Görenler dehşete düştü! Çarşıda tanıştığı kadınla eve gidince... 82 yaşındaki adam sırtından bıçaklandı

Korkunç olay, Bolvadin ilçe merkezi Bademli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşlı bir adamı sırtında bıçakla gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, önce yaşlı adamı buldukları bir sandalyeye oturttu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaşlı adamı ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

ÇARŞIDA TANIŞTIĞI KADININ BIÇAKLAYARAK KAÇTIĞINI SÖYLEDİ

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. İsminin S.Ç. ve yaşının 82 olduğunu söyleyen şahıs, ifadesinde, çarşıda tanıştığı ve yabancı uyruklu olduğunu söylediği, ismini bilmediği kadın ile evlenme konusunda konuştuğunu ve birlikte kendi evine gittiğini söyledi. S.Ç., kadın ile aralarında daha sonra tartışma çıktığını ve kadının meyve bıçağını sırtına bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı. (İHA)

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı 'Gömmek için yer kazdılar' Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı 'Gömmek için yer kazdılar'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar 6 ay ömür biçti, 10 yıldır yaşam savaşı veriyor!Doktorlar 6 ay ömür biçti, 10 yıldır yaşam savaşı veriyor!
15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi15 yaşındaki çocuğun paylaşımı sosyal medyayı salladı! Bakanlık devreye girdi
İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuşİzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Son sözü bu olmuş
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar bıçak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Okul müdürüydü! 15 yaşındaki öğrenciyle yasak aşkı ifşa edildi

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Cinsel ilişkiye girmeyi reddetti! Tehdit edilince penisini kesti

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.