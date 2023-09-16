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  4. Görenler dönüp bir daha baktı: Togg böreği! "Herkesin dikkatini çekiyor"

Görenler dönüp bir daha baktı: Togg böreği! "Herkesin dikkatini çekiyor"

16.09.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da bu yıl 2.’si düzenlenen Gastronomi Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Birçok restoranın lezzetlerini sergilediği festivale Togg böreği damga vurdu. Börekten yapılan yerli milli otomobil Togg'u görenler dönüp bir daha baktı. Baklava kulesi de büyük beğeni topladı.

Görenler dönüp bir daha baktı: Togg böreği! "Herkesin dikkatini çekiyor"

Bursa’da bu yıl 'Yeşil Bursa, Yeşil Gastronomi’ temasıyla düzenlenen 2. Gastronomi Festivali birçok lezzeti barındırırken ayrıca görsel şölenlerle de ön plana çıktı. Birçok restoranın festival ziyaretçilerini etkilemek için lezzetlerini sergilerken kimi işletmeler de görsel şölenlerle dikkat çekti. 2 metrelik baklava kulesiyle görenleri şaşkına çeviren baklava ustalarının yanı sıra peynirli kol böreklerle yapılan Togg’u görenler kendini fotoğraf çekmekten alamadı.

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"ÇEKİLİŞTEN TOGG ÇIKTI, BEN DE BÖREKTEN TOGG YAPTIM"

Börekten yaptığı Togg’u gören ziyaretçilerin gözlerini alamadığını belirten Börek Ustası Hasan Acar, “2. Bursa Gastronomi Festivali beklentimizin üzerinde bir katılımla başladı. Biz börekten her şeyi yapıyoruz. Dünyanın en büyük böreğini de yaptık, uzaya börek de gönderdik. Togg milli aracımız, bana da Togg çıktı. Bunun üzerine börekten Togg yaptım. Börekçi, olduğum için börekten yaptım, pastacı olsam pastadan yapardım. Herkesin dikkatini çekiyor” dedi. (İHA)

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Bursa börek togg

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