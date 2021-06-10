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  4. Görenler hayran kalıyor! Hafta sonu herkes buraya akın ediyor

Görenler hayran kalıyor! Hafta sonu herkes buraya akın ediyor

10.06.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan bin 702 metre rakımda bulunan Akseki Dipsiz Göl ve Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylasındaki Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl’ün masmavi suları havadan drone ile görüntülendi.

Görenler hayran kalıyor! Hafta sonu herkes buraya akın ediyor

Toroslar’ın incisi Dipsiz Göl ve Eğrigöl havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzara çıktı.

Eğrigöl, masmavi suyu ile doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekerken, yaklaşık 72 metre derinliği ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede kalıyor. Masmavi suyu ve berraklığı ile öne çıkan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

HAFTA SONLARI AKIN EDİYORLAR

Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu bölgede güzel vakit geçiriyor. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylasında Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, haziran ve temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi.

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(İHA)

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