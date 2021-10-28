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  4. Görenler itfaiyeyi aradı! Öğrenci servisi alevler içinde

Görenler itfaiyeyi aradı! Öğrenci servisi alevler içinde

28.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, kimliği belirlenemeyen kişiler, park halindeki öğrenci servisini kundakladı. Alev alan servisi görenler ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdüler. Alevlerin son bulmasının ardından servis aracının kullanılmaz hale geldiği görüldü.

Görenler itfaiyeyi aradı! Öğrenci servisi alevler içinde

Edinilen bilgiye göre, Olay Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüs, iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Alev alarak yanmaya başlayan minibüs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TANIKLARIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Jandarma, kullanılmaz hale gelen minibüsün sahibi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Öğrenci servisinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

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