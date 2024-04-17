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  4. 'Görenler şaşırıyor! Robot, uzaylı diyorlar' Türkiye'de sadece 200 kişide var! Motosiklet alacakken masrafı düşünüp onu almaya karar verdi

'Görenler şaşırıyor! Robot, uzaylı diyorlar' Türkiye'de sadece 200 kişide var! Motosiklet alacakken masrafı düşünüp onu almaya karar verdi

17.04.2024 10:49
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Fekeli maden işçisi Harun Karaca İstanbul’da engelli bir arkadaşından ilham alarak öğrendiği elektrikli tek teker ulaşım aracı ile Adana ve çevresini geziyor. Trafikte kendisini robot zannettiklerini söyleyen Karaca, tek teker üzerinde hem ulaşımını sağlıyor, hem de yolların keyfini çıkarıyor. Karaca, Türkiye'de bu aracın sadece 200 kişide olduğunu belirtirken "Adana ve çevresinde tek bende var. Günlük gezme aracım bu" dedi.

Harun Karaca aslen Fekeli ve madende operatör olduğunu ifade ederek, "150 kilometre menzili var ve 80 kilometre hız yapıyor. Ehliyet gerek olmadan kullanılabiliyor. Amortisör sistemi var. Trafikte hiç beklemeden her yere gidebiliyorsunuz. İstanbul’da engelli bir abim vardı. Onun ehliyetine el konmuştu o da bu cihazı bulmuş. Ben de motosiklet alacaktım. Motosiklet masraf deyince ben de bunu almaya karar verdim" dedi.

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"GÜNLÜK GEZME ARACIM BU"

Türkiye’de bu aracın sadece 200 kişide olduğunu belirten Karaca, "Adana ve çevresinde tek bende var. Günlük gezme aracım bu. Tarsus’tan Adana’ya geldim. Adana’da şarj ettim ve Kozan’a geldim ve Feke’ye bununla gideceğim. Uzun menzilli bir araç olduğu için rahatlıkla her yere ulaşım sağlıyorum." dedi.

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"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR! ROBOT DİYORLAR, UZAYLI DİYORLAR"

Karaca "Görenler şaşırıyor. Robot diyorlar uzaylı diyorlar. Polisler durdurup bakıyorlar. Çok konforlu. Oturarak ve ayakta kullanılabiliyor. İlk zamanlar zorlanıyorsunuz çabuk öğreniliyor. Bunda gaz fren yok. Öne eğilince gaz, geri çekilince fren." ifadelerini kullandı.

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Karaca "Normal motosikletten daha sağlıklı. Kaza yapacağınız zaman atlayabilirsiniz, durabiliyorsunuz. Ancak motosiklette pek öyle değil. Çok keyifli benim için" diye konuştu. (İHA)

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AW183847_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Araç
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