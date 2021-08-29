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  4. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

29.08.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında balıkçılar tarafından, ölü Akdeniz foku bulundu. Balıkçı Oben Şahin'in (36) teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdiği yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki erkek fok, Akdeniz Deniz Koruma Derneği yetkililerine teslim edildi.

Görenler şaşkınlığını gizleyemedi! Fethiye'de 300 kilo ağırlığında ölü fok bulundu

Fethiye'de Kızılada açıklarında balık avına çıkan Oben Şahin, kıyıda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ölü Akdeniz foku gördü.

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Oben Şahin, Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile irtibata geçtikten sonra foku teknesinin arkasına bağlayarak Mut Kanalı'na getirdi. Kepçe ile sudan çıkartılarak Fethiye Belediyesi'ne ait kamyonetin kasasına indirilen fok, Akdeniz Koruma Derneği ekiplerine teslim edildi.

300 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki fokun, Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde otopsisinin yapılacağı öğrenildi. Öte yandan, dev foku görenler şaşkınlığını gizleyemedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
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