Görenleri şaşkına çeviriyor! Üzerinde yok yok

Ankara'nın Kalecik ilçesinden her hafta sonu pazar alışverişi için Kırıkkale'ye gelen Hayati Keser'i gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Oto kurtarıcı olarak çalışan Keser; üzerinde bileklik, tespih, kalem, mandal, anahtarlık, kolye gibi çeşitli eşyalarla geziyor. Keser, dışarı çıkarken üzerindeki eşyalarla gezmeyi sevdiğini söyledi.

Pazarda herkesin kendisine baktığını ifade eden Keser, "Eskiden sevmiyordum takanlara da kızıyordum ama şimdi bir hobi olarak takıyorum her şey var. Uğur böceği, nazar boncuğu, bileklikler var bunları seviyorum. Fenerbahçeliyim ben. Her dışarı çıktığımda takarım, böyle gezmeyi seviyorum. Çok konuşanların, devlete millete laf atanların ağzına mandal tutuyorum. Herkes şaşırıyor, pazarda herkes bana bakıyor. Her pazar geliyorum. Kalecikliyim ben, oto kurtarma işi yapıyorum" dedi.

İHA