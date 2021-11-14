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  4. Görenlerin yüreği parçalandı! Rastgele atılan misina kazı yaraladı

Görenlerin yüreği parçalandı! Rastgele atılan misina kazı yaraladı

14.11.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde balık avlamak için Denizli Göleti'ne giden vatandaşlardan biri gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Gölette yüzen bir kazın diline ve sırtına misina kancaları takıldığını fark eden vatandaşlar, çektiği acıya rağmen hayatta kalmayı başaran hayvanı sudan çıkararak kancaları çıkarmaya çalıştı. Kaza zarar vermekten korkan vatandaşlar, ekipleri çağırarak duruma müdahale etmelerin istedi.

Görenlerin yüreği parçalandı! Rastgele atılan misina kazı yaraladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çevreye gelişigüzel atılan misina kancaları, kazın diline ve sırtına takıldı. Denizli Göleti'nde balık tutan vatandaşlar, kazın vücudunu parçalayan kancaları kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı.

ZARAR VERMEKTEN KORKUP İTFAİYEYİ ARADILAR

Avlanırken takıldığı düşünülen misina iğnelerinden kurtarmak için kazı sudan çıkaran vatandaşlar, hayvana zarar vermekten korkunca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

KANCALAR ÇIKARILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kaza takılan kancalar çıkarıldı. Kaz, tedavisi yapılmak üzere veteriner hekime teslim edildi.

İHA

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Kocaeli
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