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Görevden dönen polis aracı kaza yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de görevden dönen polis aracının kaza yapması sonucu 1’i ağır 2 polis memuru yaralandı.

Görevden dönen polis aracı kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre, olay Gazipaşa Mahallesi Sarıcakaya Caddesi Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) girişinde yaşandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekip, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapılan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerine gitti. Olay yerindeki işlemleri tamamlayan polis memurları Mustafa Aşan ve Cengiz Kuloğlu (53 ) görevden döndüğü esnada ESTÜ kavşağına girerken Mustafa Aşan idaresindeki ekip otosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki bankete çarparak ters döndü. Kazada sürücü Mustafa Aşan hafif, Cengiz Kuloğlu ise ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk etti.

Yoğun bakıma alınan ve hayati tehlikesi devam eden 1 çocuk babası polis memuru Cengiz Kuloğlu’nun 28 yıllık polis memuru olduğu ve emekliliğine 24 ay kaldığı öğrenildi.

İHA

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