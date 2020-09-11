HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında yakalama kararı talebi

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında yakalama kararı talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:01 | Son Güncelleme

Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin zimmetine para geçirmesiyle ilgili açılan davada, tutuksuz yargılanan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın tutuklanması için yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında yakalama kararı talebi

Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ile tutuklu 16 sanık ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile birlikte 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, savcılık Salman'ın tutuklanmasını talep etmişti.

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, Salman'ın tutuksuz yargılanmasına devam edilmesi yönünde karar alınmasına savcılık itirazda bulundu.

İddia makamı, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiği itirazda, Vefa Salman'ın tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılmasını, aksi halde itirazının değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesini istedi.

YENİDEN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Mali Hizmetler Müdürlüğünden Reşat E, müteahhit Bekir B, Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in şoförü E.A'nın ifadelerine talep yazısında yer veren savcılık, Salman'ın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapordaki ifadelere de yer veren savcılık, Salman'ın, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün yapmış olduğu tüm işlemleri gözetlemek ve denetlemekle yükümlü olduğunu, 2014-2020 yılları arasında sahte muhasebe fişi ve gönderme emri tanzim edilip, sahte belgelere istinaden toplam 20 milyon 739 bin 664 lira paranın zimmete geçirildiği dönemde belediye başkanı olduğuna dikkati çekti.

Salman'ın zimmet suçunun müşterek faili olduğuna yazısında yer veren savcılık, şu ifadelere yer verdi:

"Zimmet suçunun işlenmesine kasten göz yumduğu hususunda kuvvetli suç şüphesi gösteren olguların varlığı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, cezanın yasadaki üst haddi, zimmetine geçirildiği iddia edilen miktarlar, zimmet olayının sanığın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması, henüz dinlenmemiş tanıklar üzerinde baskı kurma ve yargılamanın ilerleyen aşamalarında kaçma ihtimali birlikte değerlendirildiğinde tutuklama kararının reddine karar verilmesinin yerinde olmadığı, açıklanan nedenlerle tutuklama talebinin reddi kararının kaldırılarak tutuklamaya yönelik yakalama kararının çıkarılması, aksi halde itirazımızın değerlendirilmek üzere dosyanın Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."

SORUŞTURMA SÜRECİ

Yalova Belediyesi yetkililerince, 6 Şubat'ta Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat E'nin muhasebe kayıtlarında yaptığı usulsüz işlemlerin tespitinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne başvurulmuş, savcılığa da suç duyurusunda bulunulmuştu.

Denizli'de yakalanarak Yalova'ya getirilen Reşat E'nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K. ve müteahhit Bekir B. tutuklanmıştı. Daha sonra gözaltına alınan Güleç'in sekreteri B.T. ile soruşturma dosyasında adı geçen şirketin muhasebe personeli O.G'nin yanı sıra T.T, H.Ç. ve E.G. ile belediyeden usulsüz ödeme aldıkları iddia edilen 10 zanlının daha cezaevine gönderilmesiyle soruşturmadaki tutuklu sayısı 19'a yükselmişti. Bu kişilerden biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile Başkan Yardımcısı Halit Güleç, 27 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunularak kabul edilen 150 sayfalık iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında olduğu tüm sanıkların cezalandırılması talep edilmişti.

4 Eylül 2020'de 34 kişinin yargılandığı Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, iki kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sayısı 16'ya düşmüş, mahkeme, Salman hakkında yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı, bu nedenle iddia makamının tutuklama talebinin reddine karar vermişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet... Hemşirenin yardım çığlıklarına koştu! Sonrası dehşet...
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
En Çok Okunan Haberler
İşte gram altının yeni fiyatı!
İşte gram altının yeni fiyatı!
İlginizi Çekebilir
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
9 yaşındaki oğlunu dolabın içerisinde asılı buldu
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
Son dakika: İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri! Konser ve festival gibi etkinlikler yasaklandı
İstanbul'da yeni koronavirüs önlemleri!
Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti
Askeri lojmanda korkunç olay! Eşini bıçakladı, markete gitti
Meteoroloji'den 2 ile sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 2 ile sağanak yağış uyarısı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Bakan Akar'dan çok sert Doğu Akdeniz açıklaması: Sussunlar yeter
DEAŞ'tan gözaltına alınan 1 kişi serbest bırakıldı
DEAŞ'tan gözaltına alınmıştı! Serbest bırakılmıştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.