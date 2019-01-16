'Uyuşturucu baronu eski devlet başkanına 100 milyon dolar rüşvet verdi!'

Yıllarca Guzman'ın yakın adamı olduğunu belirten Alex Cifuentes, rüşveti yetkili makamlara 2016'da anlatığını vurguladı.

Sinaola uyuşturucu kartelinin lideri olan Guzman, savcılara göre ABD'ye giren uyuşturucu maddelerin en büyük tedarikçisiydi.

Pena Nieto, 2012'den 2018'e dek Meksika Devlet Başkanlığı görevini yürüttü.

61 yaşındaki Guzman, kokain, eroin ve diğer uyuşturucu maddelerin kaçakçılığını yapmak suçlamasıyla Meksika'dan ABD'ye iade edilmesinin ardından, geçen Kasım'dan bu yana Brooklyn'deki mahkemede yargılanıyor.

Cifuentess, paranın El Chapo'nun bir arkadaşı tarafından Ekim 2012'de başkent Mexico City'ye götürüldüğünü iddia etti.

Savcılara göre kendisini El Chapo'nun "sağ kolu" olarak tanımlayan Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Cifuentes, uyuşturucu baronunun sekreterliğini yaptı ve iki yıl boyunca kendisiyle birlikte Meksika'nın dağlarında firarda yaşadı.

2013'te Meksika'da yakalanan Cifuentes, daha sonra ABD'ye iade edildi ve savcılarla yaptığı anlaşmayla uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasını kabul etti.