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Görme engelli öğretmen kitap yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 00:08 | Son Güncelleme

Manisa'da görme engelli Türkçe öğretmeni Hakan Sancak, görev yaptığı ilçe Sarıgöl'ün eğitim tarihini anlatan kitabını tanıttı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan görme engelli Hakan Sancak, kitap yazmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulunun öğretmenlik yapan Sancak iki yıllık çalışma sonucunda "Sarıgöl'ün Eğitim Tarihi" adlı kitabını yayımladı.

Sancak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada kitabında ilçe okullarının geçmişten bugüne kadarki durumlarını anlattığını, eserinin gelecek kuşaklara ışık tutacağını söyledi.

Kitabının 138 sayfadan oluştuğunu belirten Sancak, "Tüm okullarımızdan eski resimleri topladım. Tarihçelerine ulaştım. Kitabımın ilk bölümünde ilçenin tarihçesi, ikinci bölümde okulların tarihçeleri ve son bölümde ise Sarıgöl'ün eğitim durumunu anlattım." dedi.

Sancak kitabını hazırlarken sınıf öğretmeni arkadaşı Hasan Emre Saluk'un kendisine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

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