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Görme engelliler Akıncı TİHA uçuşunu sesli dinleyebilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 23:40 | Son Güncelleme

Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkan Lokman Ayva: - "Milli gururumuz Akıncı TİHA'nın uçuş anını tiyatro sanatçımız Barbaros Uzunöner'e sesli betimlemeli olarak anlattırdık. Sesli betimlemeyi dinledikçe yaşanan bu anın heyecanını biz görme engelliler de aynı şekilde hissettik ve gurur duyduk"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Beyazay Derneği, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA), 6 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk uçuş anını, görme engelliler için tiyatro sanatçısı Barbaros
Uzunöner'e sesli betimleme ile anlattırdı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sesli betimlemeye,
derneğin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkan Lokman Ayva, sesli
betimleme geleneğinin Türkiye'de çok yaygın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz görme engelliler, televizyon izlerken ya da radyo dinlerken kendi hayal dünyamızda yaşanan şeyi hayal
ederiz. Bu noktadan hareketle milli gururumuz Akıncı TİHA'nın uçuş
anını tiyatro sanatçımız Barbaros Uzunöner'e sesli betimlemeli olarak
anlattırdık. Sesli betimlemeyi dinledikçe yaşanan bu anın heyecanını
biz görme engelliler de aynı şekilde hissettik ve gurur duyduk."

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