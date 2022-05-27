Görmek için büyüteç lazım! İşte dünyanın en küçük "uzaktan kumandalı" robotu

ABD'deki Northwestern Üniversitesi'ndeki mühendisler, dünyanın en küçük uzaktan kumandalı yürüyen robotunu icat etti. Yengeçlerden esinlenerek geliştirilen minik robotlar, yalnızca 0,5 mm genişliğinde. Bu da onu şimdiye kadarki en küçük uzaktan kumandalı yürüyen robot yapıyor.

BÜKÜLÜYOR, YÜRÜYOR... KISACA BU ROBOT HER ŞEYİ YAPIYOR

Bir pire kadar küçük olmasına rağmen robot eğilebiliyor, bükülebiliyor, emekleyebiliyor, yürüyebiliyor, dönebiliyor ve hatta zıplayabiliyor.

25 Mayıs'ta Science Robotics adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırma makalesinin yazarlarından John A. Rogers, minik metal robotları geliştirmenin bir buçuk yıl sürdüğünü söyledi. Robotu geliştirmek için ise ısıtıldığında önceden belirlenen şekline dönüşen şekil hafızalı bir alaşım malzeme kullanılmış.

Buna göre ekip, bir lazer ışını kullanarak robotun farklı hedef noktalarını hızla ısıtıyor. Robot ise deforme olup tekrar eski haline döndükçe, hareket yaratıyor.

Profesör Rogers, “Bu yapılar çok küçük olduğu için soğuma hızı çok hızlı. Aslında bu robotların boyutlarını küçültmek onların daha hızlı çalışmasına olanak sağlıyor." dedi ve ekledi:

"Bu konseptlerle, hemen hemen her boyutta veya 3 boyutlu yürüyen robotlar yapabiliriz"

"UZAKTAN KUMANDALI ROBOT" NERELERDE KULLANILACAK?

Robotu geliştiren Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, robotun kapalı alanlarda bir dizi görevi yerine getirmek için kullanılabileceğine inanıyor.

Rogers ise robotların hala gelişim aşamasında olduğunu ve öncelikle akademik amaçlar için yaratıldığını, ancak küçük yengeçleri yapmak için kullanılan teknolojinin potansiyele sahip olduğunu kaydetti. Ayrıca, minik yengeç robotların minimal invaziv ameliyatlarda kullanılabileceğini veya küçük ölçekli makinelerin montajına ve onarımına yardımcı olabileceğini belirtti.

