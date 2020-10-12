HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor

Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.10.2020 10:34 | Son Güncelleme

Kadın sağlığının en önemli unsurlarından biri adet döngüsüdür. Ağrılı geçen bu süreç aslında kadın sağlığının önemli göstergelerinden biridir. Görmezden gelinen âdet kanaması gecikmeleri adet düzensizliğinin ilk habercisi olabilir.

Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor

Her kadının adet döngüsü ortalama 21 gündür. 21 günden kısa sürede başlayan âdet kanaması sık regl sürecinizin olduğunu 36 gün ve daha fazlası ise seyrek adet dönemine girdiğinizi gösterir. Her iki durumda adet düzensizliğinin habercisi olabilir. Adet düzensizliği âdet kanaması gecikmesi veya sıklaşması ile birlikte başka etkenlerle de belli olur. Adet düzensizliği yaşamak istemiyorsanız bu faktörlere dikkat edin.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ

Fizyolojik nedenler: Hızlı kilo değişimleri, dış gebelik, beslenme tarzındaki farklılıklar, ağır egzersizler, stres ya da depresyon, iklim ve çevre değişikliği adet düzensizliğini tetikleyebilir. Bununla birlikte karaciğer ve böbrekteki kronik hastalıkların varlığı da bu duruma neden olabilir.
Hormonal nedenler: Düzenli adet döngüsü için vücuttaki hormonların sağlıklı çalışması gerekir. Aksi durumda hormonal dengesizlikler adet düzensizliğine yol açabilirler.
Polikistik over sendromu: Adet düzensizliklerinin en yaygın sebeplerinden biridir. Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde görülür. Aynı zamanda kısırlık, fazla kilolar, aşırı tüylenme gibi durumlara da yol açar.
Tiroit hastalıkları: Tiroit hormonlarının yetersiz ya da aşırı salgılandığı durumlarda adet düzeni olumsuz etkilenir. Düşük tiroit hormonu daha uzun ve ağrılı bir adet geçirmeye neden olur. Yüksek tiroit ise daha kısa ve hafif ağrılı bir adet anlamına gelebilir.
Miyomlar: Rahim duvarında ortaya çıkan kas tümörleridir. Bu tümörler genellikle kansersizdir. Fakat miyomlar adetin çok daha ağrılı ve şiddetli geçmesine neden olabilir.
Çikolata kisti: Üreme dönemindeki her 10 kadından birinde görülür. Adet döneminde ağır kanamaya, kramp ya da ağrılara ve periyotlar arasında kanamaya neden olur.
Düzenli olarak kullanılan ilaçların yan etkileri: Bazı ilaçlar adet döngüsü ve düzenini bozabilir. Hormon ilaçları, kan incelticiler, tiroit ilaçları, antidepresanlar, aspirin ve ibuprofen başlıcalarıdır.
Yumurtalık ve rahim kanserleri: Bu türdeki kanserler adet dönemlerini ve şiddetini etkileyebilir. Cinsel ilişki esnasında ya da ardından kanama ve sıra dışı akıntı bu kanserlerin diğer belirtilerdir.

Diyabet ve benzeri hastalıklar: Hem diyabet hastalığının kendisi hem de ortaya çıkardığı komplikasyonlar adet düzensizliğine yol açabilir.
Tüm bunların yanı sıra yoğun sigara ve alkol kullanımı, rahim duvarının fazla büyümesi, doğum kontrol haplarının kullanılması, pelvik iltihaplanması gibi nedenler de adet düzensizliğinin sebeplerindendir. Bahsi geçen şikayetlerin birçoğunun tespiti doktor kontrolü ile mümkündür. Bu nedenle herhangi bir belirtinin görülmesi durumunda muayene ya da gerekli testlerin yaptırılması tanı ve tedavi için oldukça önemlidir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş Üvey baba şoku! Gizlice kameraya çekiyormuş
'Güçlü bir grip virüsü kalp krizini tetikleyebilir''Güçlü bir grip virüsü kalp krizini tetikleyebilir'
KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!KYK burs ve yurt başvuruları başladı mı? 2020 KYK burs ve yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK yurt ve burs tarihleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
Kilis Belediye Başkanı hayatını kaybetti
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu!
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Fenerbahçe'de şok ayrılık! Emre Belözoğlu çıldırdı...
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Ege Denizi'nde peş peşe depremler
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Sigara içmek için çakmağını yaktı feci şekilde darp edildi
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
Esenyurt'ta kadın cinayeti! Karısını bıçaklayarak öldürdü
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Tek kaynak yoğurt değil! Turşu yemek de...
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Kısırlığa meydan okuyup sperm sayısını artırıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlardan grip uyarısı: Kalp krizine neden olabilir
'Güçlü bir grip virüsü kalp krizini tetikleyebilir'
Uzman doktordan koronavirüs uyarısı: İlk defa ölümü hissettim, işin şakası yok!
Koronavirüsü yenen doktor: İlk defa ölümü hissettim
Sağlık ocağı kaçta açılıyor? Sağlık ocağı kaçta kapanıyor? 2020 sağlık ocağı çalışma saatleri neler?
2020 sağlık ocağı çalışma saatleri!
Türk bilim insanları buldu! Çölyak hastaları da yiyebilecek: Balık ve kılçıktan makarna yaptılar
Balık eti ve kılçık tozuyla yapıyorlar! Çölyak hastaları...
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Yerli koronavirüs ilacında sona gelindi
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü! Onlar yiyor diye...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.