Görmezden gelinen faktörler kadınlar için büyük risk taşıyor

Her kadının adet döngüsü ortalama 21 gündür. 21 günden kısa sürede başlayan âdet kanaması sık regl sürecinizin olduğunu 36 gün ve daha fazlası ise seyrek adet dönemine girdiğinizi gösterir. Her iki durumda adet düzensizliğinin habercisi olabilir. Adet düzensizliği âdet kanaması gecikmesi veya sıklaşması ile birlikte başka etkenlerle de belli olur. Adet düzensizliği yaşamak istemiyorsanız bu faktörlere dikkat edin.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ

Fizyolojik nedenler: Hızlı kilo değişimleri, dış gebelik, beslenme tarzındaki farklılıklar, ağır egzersizler, stres ya da depresyon, iklim ve çevre değişikliği adet düzensizliğini tetikleyebilir. Bununla birlikte karaciğer ve böbrekteki kronik hastalıkların varlığı da bu duruma neden olabilir.

Hormonal nedenler: Düzenli adet döngüsü için vücuttaki hormonların sağlıklı çalışması gerekir. Aksi durumda hormonal dengesizlikler adet düzensizliğine yol açabilirler.

Polikistik over sendromu: Adet düzensizliklerinin en yaygın sebeplerinden biridir. Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde görülür. Aynı zamanda kısırlık, fazla kilolar, aşırı tüylenme gibi durumlara da yol açar.

Tiroit hastalıkları: Tiroit hormonlarının yetersiz ya da aşırı salgılandığı durumlarda adet düzeni olumsuz etkilenir. Düşük tiroit hormonu daha uzun ve ağrılı bir adet geçirmeye neden olur. Yüksek tiroit ise daha kısa ve hafif ağrılı bir adet anlamına gelebilir.

Miyomlar: Rahim duvarında ortaya çıkan kas tümörleridir. Bu tümörler genellikle kansersizdir. Fakat miyomlar adetin çok daha ağrılı ve şiddetli geçmesine neden olabilir.

Çikolata kisti: Üreme dönemindeki her 10 kadından birinde görülür. Adet döneminde ağır kanamaya, kramp ya da ağrılara ve periyotlar arasında kanamaya neden olur.

Düzenli olarak kullanılan ilaçların yan etkileri: Bazı ilaçlar adet döngüsü ve düzenini bozabilir. Hormon ilaçları, kan incelticiler, tiroit ilaçları, antidepresanlar, aspirin ve ibuprofen başlıcalarıdır.

Yumurtalık ve rahim kanserleri: Bu türdeki kanserler adet dönemlerini ve şiddetini etkileyebilir. Cinsel ilişki esnasında ya da ardından kanama ve sıra dışı akıntı bu kanserlerin diğer belirtilerdir.