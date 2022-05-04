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Görmezden gelinen ölümcül tehlike! Mantar enfeksiyonları can alıyor

04.05.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başta meme kanseri olmak üzere birçok kanser türü yüzünden her yıl binlerce hayatını kaybediyor. Kanser erken teşhis edildiğinde tedavilerle birlikte önemli bir iyileşme sağlanabiliyor. Ancak bilim insanlar, özellikle herhangi bir hastalıkla boğuşan hastaların şikayetinin artmasına neden olan daha büyük bir tehdit olduğunu söylüyorlar.

Görmezden gelinen ölümcül tehlike! Mantar enfeksiyonları can alıyor

Bir kişi kanser tedavisi gördüğünde, bağışıklık sistemi tehlikeye girer ve vücudu enfeksiyonlara karşı kendini daha az savunabilir. Bu durum, onları sağlıklı bir bireyde sadece ciddi olabilecek, ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ölümcül hale gelen enfeksiyonlara açık hale getirir. Uzmanlar, mantar enfeksiyonlarının daha ciddiye alınması konusunda uyarı yaptı. Dünya çapında 150 milyondan fazla ciddi mantar enfeksiyonu vakası tespit edildi. Mantar enfeksiyonu yüzünden hayatını kaybeden insan sayısı bir buçuk milyonu aştı.

KANSER HASTALARI MANTAR ENFEKSİYONU GELİŞTİRME RİSKİ ÇOK YÜKSEK

2021 yılında mikrobiyal direnç türleriyle mücadele etmek için 29 ülkeden oluşan bir konsorsiyum kuruldu. Exeter Üniversitesi'ndeki Tıbbi Araştırma Konseyi Tıbbi Mikoloji Merkezi'nin eş direktörü Profesör Adilia Warris Mirror.co.uk'ye şunları söyledi: "Mantar enfeksiyonları çok ciddi, ancak bence insanların aklında ön planda olmamalarının nedenlerinden biri şudur: genellikle başka bir hastalığın üstüne bir komplikasyon olarak gelirler. Herkes kanserin ne kadar korkunç olduğunu bilir, ancak insanların genellikle anlamadığı şey, kanser hastalarının mantar enfeksiyonları geliştirme riskinin çok yüksek olduğu ve kanser ölümlerinin çoğunda önemli bir faktör olduklarıdır."

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Mantar enfeksiyonları kanserin yanı sıra COVID-19 gibi diğer rahatsızlıklardan mustarip olanları da etkiler.

Yakın tarihli bir araştırma, COVID-19 ile yoğun bakıma kabul edilen altı kişiden yaklaşık birinde invaziv mantar enfeksiyonlarına sahip olduğunu buldu. Bununla birlikte, en güçlü bağışıklık sistemlerine sızmak için bile yollar bulabilen çeşitli mantar enfeksiyonları vardır.

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Bu mantarlar pamukçuk gibi durumlara ve kalbi, beyni, kanı ve diğer iç organları etkileyen daha ciddi durumlara neden olabilir. Bu tür mantarların bir örneği Candida'dır.

CANDİDA (MANTARLAR) NEDİR?

Candida, insanlarda ve hayvanlarda mantar hastalığına yol açabilen bir maya cinsidir, en önemli türü Candida albicans'tır. Türkçe "kandida" olarak okunur.

Candida, ağzımızın içinde, kulaklarda, ciltte, genital bölgede, barsaklarda floranın bir parçası olarak belli az miktarlarda bulunur.


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