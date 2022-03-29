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Görülmemiş teklif! Tokat attığı için 15 milyon dolar kazanabilir

29.03.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve boks organizatörü Jake Paul, Will Smith ve Chris Rock'a, pazar günkü Oscar ödül töreninde Smith'in Rock'a tokat atmasının ardından ringe çıkıp boks maçı yapmaları karşılığında kişi başı 15 milyon dolar teklif etti.

Görülmemiş teklif! Tokat attığı için 15 milyon dolar kazanabilir

Oscar ödül törenine damga vuran tokat skandalının yankıları tüm dünyada sürüyor. Oscar ödül töreninin de önüne geçen olay organizatörleri de heyecanlandırdı. Tüm dünyanın gözü Will Smith ve Chris Rock'ın üzerindeyken durumu fırsata çevirmek isteyenler de kesenin ağzını açtı.

ASAS

Smith, televizyonda yayınlanan tören sırasında sahneye çıktı ve komedyenin Smith'in karısının görünüşü hakkında bir şaka yapmasının ardından Rock'ın yüzüne vurdu.

Büyük organizasyonlarla adından bahsettiren Jake Paul, Twitter hesabından ikiliye dövüş teklifini kabul etmeleri karşılığında kişi başına 15 milyon dolar teklif etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rock, olaydan dakikalar sonra En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Smith hakkında suçlamada bulunmayı reddetti ve konuşmasında Rock'tan özür dilemedi. Oscar organizasyonu, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Ünlü boks maçları dünyada son yıllarda bir trend haline geldi ve boksa geçmeden önce internette ün kazanan Paul ve kardeşi Logan'ın etkileşimlerinin artmasını sağladı.

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Will Smith
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