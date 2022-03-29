Görülmemiş teklif! Tokat attığı için 15 milyon dolar kazanabilir

Oscar ödül törenine damga vuran tokat skandalının yankıları tüm dünyada sürüyor. Oscar ödül töreninin de önüne geçen olay organizatörleri de heyecanlandırdı. Tüm dünyanın gözü Will Smith ve Chris Rock'ın üzerindeyken durumu fırsata çevirmek isteyenler de kesenin ağzını açtı.

Smith, televizyonda yayınlanan tören sırasında sahneye çıktı ve komedyenin Smith'in karısının görünüşü hakkında bir şaka yapmasının ardından Rock'ın yüzüne vurdu.

Büyük organizasyonlarla adından bahsettiren Jake Paul, Twitter hesabından ikiliye dövüş teklifini kabul etmeleri karşılığında kişi başına 15 milyon dolar teklif etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Rock, olaydan dakikalar sonra En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Smith hakkında suçlamada bulunmayı reddetti ve konuşmasında Rock'tan özür dilemedi. Oscar organizasyonu, olayla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

Ünlü boks maçları dünyada son yıllarda bir trend haline geldi ve boksa geçmeden önce internette ün kazanan Paul ve kardeşi Logan'ın etkileşimlerinin artmasını sağladı.

