Görünce çok sevinecek! Sevgilinize veya eşinize alabileceğiniz bütçe dostu romantik hediye fikirleri

Sevgilinize ya da eşinize özel bir hediye almak istiyor ama bütçenizi sarsmak istemiyor musunuz? İşte hem anlamlı hem de uygun fiyatlı hediye fikirleri. Bu önerilerle sevginizi göstermek için yüksek harcamalar yapmanıza gerek kalmayacak.

EL YAPIMI FOTOĞRAF ALBÜMÜ

Birlikte geçirdiğiniz güzel anıların fotoğraflarını küçük bir albümde toplayın. Renkli kağıtlar, sticker’lar ve notlarla albümü kişiselleştirin. Maliyeti düşük ama duygusal değeri yüksek bu hediye, partnerinizin yüzünü güldürecek.

KENDİ YAZDIĞINIZ MEKTUP VEYA KART

Kalbinizden gelen sözcükleri bir mektuba dökün. El yazısıyla yazılmış bir not, pahalı hediyelerden bile daha kıymetli olabilir. Dilerseniz küçük bir çerçeve alıp mektubu çerçeveletin.

EVDE FİLM GECESİ SETİ

Bir kutuya partnerinizin sevdiği atıştırmalıkları (patlamış mısır, çikolata, cips) koyun ve bir film listesi ekleyin. Üzerine “Birlikte Film Gecesi” yazarak kutuyu süsleyin. Bu hediye hem eğlenceli hem de romantik bir akşam vadediyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ANAHTARLIK

İkinizin baş harflerini ya da özel bir tarihi taşıyan bir anahtarlık yaptırabilirsiniz. Online platformlarda uygun fiyatlı seçenekler mevcut. Alternatif olarak, basit malzemelerle kendiniz de tasarlayabilirsiniz.

EL YAPIMI MUM VEYA SABUN

Evde mum veya sabun yapmak hem kolay hem de ekonomik. Kokulu yağlar ve renkli kalıplarla partnerinizin zevkine uygun bir hediye hazırlayabilirsiniz. YouTube’daki tariflerle bu iş oldukça basit.

SPOTİFY ÇALMA LİSTESİ VE NOT

Partnerinizin sevdiği şarkılardan oluşan bir çalma listesi hazırlayın. Listeye neden bu şarkıları seçtiğinizi anlatan kısa bir not ekleyin. Dijital bir hediye olsa da manevi değeri paha biçilmez.

KÜÇÜK SUKULENT VEYA BİTKİ

Sevimli bir saksıda minik bir sukulent ya da kaktüs, hem şık hem de uzun ömürlü bir hediye. Üzerine küçük bir “Seni seviyorum” notu iliştirin. Yerel çiçekçilerde veya marketlerde uygun fiyatlı seçenekler bulabilirsiniz.

Hediyenin fiyatı değil, arkasındaki düşünce önemlidir. Partnerinize ayırdığınız zaman ve gösterdiğiniz özen, hediyenizi unutulmaz kılacak. Bu fikirlerden birini seçin ya da kendi yaratıcılığınızı konuşturun.