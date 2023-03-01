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Görünce ilk iş Kızılay'a gitti! 'Verdiğiniz yastığın içinde altın var' Depremzede vatandaş büyük şaşkınlık yaşadı

01.03.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda ilde büyük yıkım ve can kayıpları yaşandı. Evi hasar alan depremzedeler ise yaşadıkları şehirleri terk edip başka yerlere gitti. Depremzede vatandaşlara yardımlar sürerken şaşırtan olaylar da yaşanıyor. Bir vatandaş, deprem sonrası Mut'a gitti ve Kızılay'a müracaat etti. Yatacak yer, yastık ve yorgan verildiğini söyleyen vatandaş, akşam başını yastığa koyduğunda ilginç bir şeye rastladı. Yastığın içinde bilezik kutusu olduğunu gördü. İşte detaylar...

Türkiye, deprem felaketinin açtığı yaraları sarmak için çabalıyor. Çok sayıda ilin etkilendiği depremlerde evi hasar gören vatandaşlar, bulundukları şehri terk ederek başka yerlere yerleşti. Hatay'dan Mut'a gelen bir vatandaş ise Kızılay'a müracaat ederek yatacak yer, yastık ve yorgan gibi yardımlar aldı. Ancak akşam uyumak üzere yastığa başını koyduğunda büyük şaşkınlık yaratan bir şeyle karşılaştı. Yastığın içinde bilezik olduğunu gören depremzede vatandaş, sabah ilk iş Kızılay'a gidip altınları teslim etti. İşte tüm detaylar...

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KENDİSİNE VERİLEN YASTIKTA KUTU, KUTUNUN İÇİNDE DE BİLEZİK VARDI

Show Haber’de yer alan habere göre, depremzede vatandaş “Yastıkta bir sertlik, bir madde hissettim kafamı koyduğumda.” dedi. Yastıkta kutu, kutuda bilezik vardı. Depremzede vatandaş hiç düşünmeden yapması gerekeni yaptı. Bulduklarını teslim ederken “Orada kutu var. Altın kutusu, kutunun içinde…” dedi. Vatandaş “Adana burması diyorlar” ifadelerini kullandı.

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"MUT'A GELDİM, BURADA KIZILAY'A MÜRACAAT ETTİM"

Çetinkaya ailesinin Hatay’daki evi depremde ağır hasar almıştı. Onlar da çaresiz şehri terk etmek zorunda kaldı. Depremzede vatandaş “Eşim, çocuklarım benden bir hafta önce Mut’a gelmişler. Ben de Mut’a geldim. Burada Kızılay’a müracaat ettim. Yatacak yer, işte yastık, yorgan verdi.” şeklinde konuştu.

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"DEDİM Kİ: BANA VERDİĞİNİZ YASTIĞIN İÇERİSİNDE ALTIN VAR"

Vatandaş, akşam evde yastığa başını koyar koymaz içinde bir şey olduğunu anladı. Vatandaş “İçine baktık. Bilezik kutusu olduğunu öğrendik. Biz dokunmadık, parmak için alırlar falan diye.” ifadelerini kullandı.

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Vatandaş, sabahı zor etti ve ilk iş Kızılay’a gitti. Vatandaş “Dedim ki bana verdiğiniz yastığın içerisinde altın vardır. Dedi; nereden biliyorsun? Dedim; siz çıkarın. Yetkililere tutanak karşılığında teslim ettik.” şeklinde konuştu.

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O anlar kameraya kaydedilirken altınlar gösterilerek “Kızılay’a teslim ediliyor” denildi.

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