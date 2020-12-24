Görünmez tehlike: Sar

“Specific Absorption Rate” kelimelerinin baş harflerinden oluşan Sar, Türkçede özgül soğurma oranı anlamına gelir. Akıllı telefonları yakından takip ediyorsanız, sar kelimesine pek de yabancı olduğunuz söylenemez. Hatta bilinçli insanlar akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik eşyaları satın alırken sar değerine oldukça fazla dikkat eder. Sar Değeri Nedir? Zararları Nelerdir? Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte akıllı telefon, masaüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar kullanım oranları da artar. Her geçen gün yenileriyle karşınıza çıkan akıllı telefonlarda RAM, ekran, hafıza, işlemci gibi gömülü donanımların yanı sıra sar değerini de görebilirsiniz. Bu da sar değeri nedir ne işe yarar? sorularını sormanıza sebep olabilir. Adını çok sık olarak duyduğunuz fakat anlamını yeteri kadar bilmediğiniz sar değeri, aslında akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için önemli bir değerdir. “Sar değeri ne demek?” sorusunun cevabını sizler için derledik. Bilinçli her insanın elektronik bir eşya alırken sar değerine dikkat etmesi, bilinçli olmayanların da bu konuda bilinçli olması gerekir. Sar değeri bir elektronik eşyanın yaydığı radyasyon miktarını ifade eder. Akıllı telefonları yıllardır kullanıyor olabilirsiniz; fakat sar değeri son birkaç yılda daha çok öne çıkar. Bu durum her geçen gün artan yeni telefon sayısı ve Çin’in elektronik alanda geniş bir akıllı telefon pazarı oluşturmasından kaynaklanır. İnsan için hayati öneme sahip bu değer, artık hemen hemen her akıllı telefonun özellikler kısmında ve sanki bir telefon özelliğiymiş gibi yer alır.

Radyasyona maruz kalan hücre, doku ya da organlar çeşitli bozulmalara uğrar. Hatta ileri seviyelerde bu hücre bozulmaları kansere bile yol açabilir. İnsan vücudunda neden olduğu birtakım sorunlardan dolayı sar değeri son günlerde daha sık araştırılır. Bu araştırmaların artmasıyla birlikte de “Normal sar değeri nedir?” gibi sorularla karşılaşıyor olabilirsiniz. Normal Sar Değeri Ne Olmalı? Sar değeri ne olmalı çoğu kişinin merak ettiği sorulardan biridir. Sar değeri ölçümleri yapılırken bir akıllı telefonun maksimum düzeyde radyasyon yayabileceği bir ortam hazırlanır. Ölçülen bu değer, bu telefonun hangi koşullarda olursa olsun yayacağı en yüksek radyasyon seviyesini belli eder. Amerika Birleşik Devletleri’nde, telefon her ne koşulda olursa olsun en fazla 1.6 W’lık bir radyasyon yayabilir. Avrupa’da ise bu değer 2 W'a kadar ulaşabilir. Hangi Önlemleri Almalıyız? Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre 1.7 W ve yukarısında radyasyon yayan cihazlar insan sağlığı açısından oldukça tehlikeli kabul edilir. Bu cihazlar kansere yol açabilir. Telefonunuzun hangi seviyelerde radyasyon yaydığının yanı sıra sizin alacağınız bazı önlemler de önemlidir. İşte radyasyona karşı alacağınız bazı önlemler:

Telefon konuşması gerçekleştirirken kulaklık kullanarak telefonunuzu en hayati organlarınızdan biri olan beyninizden olabildiğince uzak tutmuş olursunuz. Kulaklık kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz bu sizin için uzun vadede yarar sağlar.

Ortamın müsait olması halinde telefon konuşmalarını hoparlörü açarak gerçekleştirebilirsiniz.

Üreme organları da radyasyondan etkilenir. Bu sebeple telefonunuzu ön cebinizde değil arka cebinizde ya da çantanızda taşımalısınız.

Operatörünüzün sinyalinin az çektiği bölgelerde telefonla konuşmamanız gerekir. Bu tür durumlarda telefonunuz bir sinyal bulabilmek adına kendini olabildiğince yorar ve etrafa daha fazla radyasyon yaymış olur. Bu durumlarda telefonla konuşmak oldukça tehlikelidir. Yüksek Radyasyona Maruz Kalmanın Kısa Süreli Etkileri Nelerdir? Radyasyon yayılması konusunda yanlış bilinen onlarca, belki de yüzlerce bilgi halk arasında dolanır. Bunlardan biri de cep telefonuyla aynı odada bulunanların kansere yakalanacağı bilgisidir. Bu tamamen yanlış bir düşüncedir. Cep telefonunun yaydığı radyasyondan etkilenebilmeniz için telefonla saatlerce uğraşmanız gerekir. Dolayısıyla gece masanın üzerinde duran bir telefonun size herhangi bir zararı bulunmaz.