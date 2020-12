Görünmez tehlike: Sar

“Specific Absorption Rate” kelimelerinin baş harflerinden oluşan Sar, Türkçede özgül soğurma oranı anlamına gelir. Akıllı telefonları yakından takip ediyorsanız, sar kelimesine pek de yabancı olduğunuz söylenemez. Hatta bilinçli insanlar akıllı telefon ve bilgisayar gibi elektronik eşyaları satın alırken sar değerine oldukça fazla dikkat eder.

Sar Değeri Nedir? Zararları Nelerdir?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte akıllı telefon, masaüstü bilgisayar ve tablet bilgisayar kullanım oranları da artar. Her geçen gün yenileriyle karşınıza çıkan akıllı telefonlarda RAM, ekran, hafıza, işlemci gibi gömülü donanımların yanı sıra sar değerini de görebilirsiniz. Bu da sar değeri nedir ne işe yarar? sorularını sormanıza sebep olabilir. Adını çok sık olarak duyduğunuz fakat anlamını yeteri kadar bilmediğiniz sar değeri, aslında akıllı telefon sahibi olmak isteyenler için önemli bir değerdir. “Sar değeri ne demek?” sorusunun cevabını sizler için derledik.

Bilinçli her insanın elektronik bir eşya alırken sar değerine dikkat etmesi, bilinçli olmayanların da bu konuda bilinçli olması gerekir. Sar değeri bir elektronik eşyanın yaydığı radyasyon miktarını ifade eder. Akıllı telefonları yıllardır kullanıyor olabilirsiniz; fakat sar değeri son birkaç yılda daha çok öne çıkar. Bu durum her geçen gün artan yeni telefon sayısı ve Çin’in elektronik alanda geniş bir akıllı telefon pazarı oluşturmasından kaynaklanır. İnsan için hayati öneme sahip bu değer, artık hemen hemen her akıllı telefonun özellikler kısmında ve sanki bir telefon özelliğiymiş gibi yer alır.